 В Швеции сочли, что РФ лучше готова к масштабной войне, чем НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 12.03.2021

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Европа

В Швеции сочли, что РФ лучше готова к масштабной войне, чем НАТО

Для повышения боеготовности Североатлантический альянс должен наращивать оперативность своих действий, уверены в шведском оборонном НИИ.

Российская бронетехника (фото из архива)

Колонна российской бронетехники (фото из архива)

Россия будет иметь преимущество над НАТО в случае крупномасштабной войны без предварительного уведомления в непосредственной близости от территории Швеции. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила шведская общественная телевещательная компания SVT. Она ссылается на отчет научно-исследовательского института тотальной обороны(FOI), работающего под эгидой Минобороны страны.

По мнению авторов отчета, у Североатлантического альянса есть недостатки в боеготовности, включая нехватку маневров, географическое рассредоточение стран-членов альянса и их разный военный потенциал. При этом речь не идет о необходимости наращивания сил НАТО в перспективе, а об увеличении оперативности их действий, отмечает SVT.

"Если времени на масштабную подготовку будет мало, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, в первую очередь на суше", - уверен Кристер Паллин, руководитель группы, подготовившей доклад. "Преимущество может сохраняться на протяжении достаточно длительного времени, по крайней мере, пока США не смогут перебросить сюда большие силы, на что уйдет минимум несколько месяцев", - добавил он.

Нападение Москвы на страны Балтии через Беларусь

FOI провел военную симуляцию, чтобы оценить баланс сил НАТО и ее партнеров по отношению к России. Речь шла, в частности, о смоделированном нападении Москвы на страны Балтии через территорию Беларуси. Выводы НИИ в 2020 году остались прежними - в сравнении с анализом 2017 года - несмотря на то, что альянс в минувшие три года предпринял дополнительные шаги для своего укрепления. "Если Россия совершит стремительное нападение на Балтию, у нее будут неплохие шансы на успех", - полагает Паллин.

В целом в отчете "Военный потенциал Запада в Северной Европе 2020" FOI провел систематическую оценку баланса сил между Западом и Россией. В первой части эксперты проанализировали ситуацию с безопасностью в Северной Европе, совместные приготовления НАТО к коллективной обороне, западный и российский военные потенциалы и результаты военной симуляции. Во второй части в деталях освещается военный потенциал отдельных стран - Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Франции, Великобритании и США.

"Военная агрессия против Запада"

"Возможности России для военной агрессии против Запада - очевидны, в основном в ближайшие несколько лет, учитывая, с одной стороны, явное, но медленное усиление коллективной обороны Запада, с другой стороны, ожидаемое плато в развитии российского военного потенциала в 2020-е годы", - резюмируют в FOI.

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  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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