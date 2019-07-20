 НАТО настаивает на росте военных расходов в Европе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2021

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Мир

НАТО настаивает на росте военных расходов в Европе

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО решила увеличить расходы на оборону в 2014 году. Причиной стали "агрессивное поведение России, аннексия Крыма и более жестокие формы терроризма".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Накануне саммита министров обороны стран НАТО - первого после вступления Джо Байдена в должность президента США - генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал европейские государства-участники выполнять их обязательства по увеличению расходов на оборону. Отказ от повышения оборонных расходов после прекращения президентских полномочий Дональда Трампа был бы "неверным сигналом", заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в среду, 17 февраля. Он подчеркнул, что в этом вопросе позиция новой администрации США не изменится. Глава альянса напомнил, что цель НАТО - добиться роста расходов на оборону до уровня двух процентов внутреннего валового продукта - была принята в 2014 году, "когда Джо Байден был вице-президентом". Причиной стали "агрессивное поведение России, аннексия Крыма и более жестокие формы терроризма". Эти угрозы не исчезали, кроме того, к ним добавились все более опасные кибератаки.

Несмотря на все разногласия с Россией, Йенс Столтенберг высказался за продолжение разговора с Кремлем. "Даже если мы не верим в лучшие отношения с Москвой, мы должны уметь управлять сложными отношениями", - отметил глава альянса.

Министры обороны стран НАТО проводят 17-18 февраля двухдневную видеоконференцию. В ней впервые участвует новый глава Пентагона Ллойд Остин. В числе прочего планируется обсудить увеличение бюджета альянса, расширение миссии в Ираке, а также возможное прекращение операции в Афганистане.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 25:39

В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone

 

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Как Россия выпала из пятерки лидеров по расходам на вооружения. DW Новости (29.04.2019)  

Трамп добрался до НАТО - DW Новости (24.05.2017)  

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