НАТО настаивает на росте военных расходов в Европе

Накануне саммита министров обороны стран НАТО - первого после вступления Джо Байдена в должность президента США - генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал европейские государства-участники выполнять их обязательства по увеличению расходов на оборону. Отказ от повышения оборонных расходов после прекращения президентских полномочий Дональда Трампа был бы "неверным сигналом", заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в среду, 17 февраля. Он подчеркнул, что в этом вопросе позиция новой администрации США не изменится. Глава альянса напомнил, что цель НАТО - добиться роста расходов на оборону до уровня двух процентов внутреннего валового продукта - была принята в 2014 году, "когда Джо Байден был вице-президентом". Причиной стали "агрессивное поведение России, аннексия Крыма и более жестокие формы терроризма". Эти угрозы не исчезали, кроме того, к ним добавились все более опасные кибератаки.

Несмотря на все разногласия с Россией, Йенс Столтенберг высказался за продолжение разговора с Кремлем. "Даже если мы не верим в лучшие отношения с Москвой, мы должны уметь управлять сложными отношениями", - отметил глава альянса.

Министры обороны стран НАТО проводят 17-18 февраля двухдневную видеоконференцию. В ней впервые участвует новый глава Пентагона Ллойд Остин. В числе прочего планируется обсудить увеличение бюджета альянса, расширение миссии в Ираке, а также возможное прекращение операции в Афганистане.

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