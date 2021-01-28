 Россия вошла в число основных вызовов для НАТО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2021

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Мир

Россия вошла в число основных вызовов для НАТО

Агрессивные действия России, терроризм и подъем Китая... Генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился взглядами на международную безопасность с министрами обороны стран альянса.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Агрессивные действия России вошли в число основных вызовов НАТО на ближайшие годы, перечисленных генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в заявлении председателя военного комитета организации Стюарта Пича, размещенном в среду, 27 января, на сайте альянса.

По словам Пича, Столтенберг обратился к министрам обороны стран альянса и "поделился своими взглядами" на ситуацию с международной безопасностью. "Генеральный секретарь призвал союзников продолжать увеличивать расходы на оборону, инвестировать в современные технологии и обеспечить готовность наших вооруженных сил противостоять таким вызовам, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом  Китая", - говорится в его заявлении.

"НАТО - самый успешный военный альянс в мире, потому что мы способны адаптироваться", - подчеркнул Стюарт Пич.

Сближение НАТО и США

В последние годы НАТО переживал не лучшие времена из-за напряженных отношений с администрацией Дональда Трампа. Новый министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с Йенсом Столтенбергом уже заверил, что Соединенные Штаты Америки привержены ценностям НАТО. В свою очередь Столтенберг назвал этот диалог "великолепной беседой о ценностях", которые разделяют обе стороны, и вызовах, стоящими перед ними.

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    Автор: Александра Елкина


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