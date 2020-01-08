Новый глава Пентагона заверил НАТО в приверженности США ценностям альянса

Соединенные Штаты Америки привержены ценностям НАТО, заявил новый министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в пятницу, 22 января. Собеседники обсудили нынешнюю обстановку в сфере безопасности, а также текущие миссии в Афганистане и Ираке.

В свою очередь Столтенберг назвал этот диалог "великолепной беседой о ценностях", которые разделяют обе стороны, и вызовах, стоящими перед ними. Он добавил, что с нетерпением ожидает тесной работы с Остином, чтобы укрепить связи Европы и Северной Америки с помощью НАТО.

Несколькими часами ранее Сенат США утвердил Остина на посту главы Пентагона. Его кандидатуру Джозеф Байден предложил в декабре 2020 года, за полтора месяца до вступления в должность 46-го президента Соединенных Штатов.

Отношения США и Североатлантического альянса при прежнем главе Белого дома Дональде Трампе были крайне напряженными. Трамп неоднократно высказывал сомнения в необходимости выполнять обязательства США по оказанию военной помощи союзникам.

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