 Новый глава Пентагона заверил НАТО в приверженности США ценностям альянса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Новый глава Пентагона заверил НАТО в приверженности США ценностям альянса

Министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили миссии в Афганистане и Ираке. Обе стороны ожидают тесного сотрудничества после их напряженных отношений при Трампе.

Ллойд Остин в Сенате США

Ллойд Остин

Соединенные Штаты Америки привержены ценностям НАТО, заявил новый министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в пятницу, 22 января. Собеседники обсудили нынешнюю обстановку в сфере безопасности, а также текущие миссии в Афганистане и Ираке.

В свою очередь Столтенберг назвал этот диалог "великолепной беседой о ценностях", которые разделяют обе стороны, и вызовах, стоящими перед ними. Он добавил, что с нетерпением ожидает тесной работы с Остином, чтобы укрепить связи Европы и Северной Америки с помощью НАТО.

Несколькими часами ранее Сенат США утвердил Остина на посту главы Пентагона. Его кандидатуру Джозеф Байден предложил в декабре 2020 года, за полтора месяца до вступления в должность 46-го президента Соединенных Штатов.

Отношения США и Североатлантического альянса при прежнем главе Белого дома Дональде Трампе были крайне напряженными. Трамп неоднократно высказывал сомнения в необходимости выполнять обязательства США по оказанию военной помощи союзникам.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:36

Глава Минобороны ФРГ об отношениях НАТО с РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Интервью DW: генсек НАТО о проблемах безопасности во время пандемии и действиях России  

Зачем Трамп выводит войска из Германии и что говорят об этом немцы  

Также по теме

Brüssel Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär

НАТО призывает Иран воздержаться от насилия после удара по базам США 08.01.2020

Генсек альянса Йенс Столтенберг осудил ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. НАТО намерена вывести часть контингента из Ирака. Тегеран назвал атаку возмездием за убийство генерала Сулеймани в Багдаде.

Реклама

Самые читаемые

"Потом зашел на аквадискотеку": активист о том, как попал во "дворец для Путина"  

Комментарий: Навальный против Путина - финальная битва началась?  

Как власти РФ пытаются не допустить акций в поддержку Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно