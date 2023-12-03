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Столтенберг призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины

Жан Рофе
3 декабря 2023 г.

По словам генсека НАТО, "решающее значение" для Украины имеет увеличение производства боеприпасов.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)
Йенс Столтенберг (фото из архива)Фото: Saul Loeb/AP/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники должны и дальше поддерживать Украину в войне, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным. Поддержка Украины - в интересах самого Североатлантического альянса, заявил он в интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD, вышедшем в эфир в субботу, 2 декабря.

"Нужно понимать, что в случае победы президента Путина Украину ожидает трагедия. Но и для нас это будет опасно. Поэтому это в наших собственных интересах, чтобы Украина выстояла", - подчеркнул генсек.

Говоря о ситуации на фронте, Столтенберг согласился, что за последние несколько месяцев существенных подвижек не произошло. Однако это, по его словам, не означает, что ВСУ не добились никаких успехов в ходе контрнаступления.

"Мы должны быть готовы к плохим новостям"

При этом генсек НАТО признал, что ситуация в Украине может ухудшиться в будущем из-за недостаточной поддержки со стороны Запада. "Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена", - сказал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет "решающее значение".

Столтенберг не стал отвечать на вопрос журналиста о том, как следует действовать Вооруженным силам Украины в сложившейся ситуации. Он переадресовал "принятие этих сложных оперативных решений" Киеву и украинскому военному руководству.

"Я думаю, что одна из проблем, которую нам следует решить, - это фрагментация европейской оборонной промышленности, - отметил Йенс Столтенберг. - Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как должны".

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Сайт ARD

Интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга медиакомпании ARD
www.ardmediathek.de