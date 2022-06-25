Город когтистых крыш, или Марбург - где учились Пастернак и Ломоносов

Этот небольшой город расположен в Гессене где-то между Франкфуртом и Касселем. Студентами здешнего университета из России были выдающийся ученый Михаил Ломоносов, основоположник производства российского фарфора Дмитрий Виноградов, а также нобелевский лауреат Борис Пастернак. Последний, правда, провел в этих местах всего лишь один семестр. "Марбург" - так он назвал одно из стихотворений, написанных в 1916 году:

Тут жил Мартин Лютер. Там - братья Гримм.

Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.

И все это помнит и тянется к ним.

Все - живо. И все это тоже - подобья...

В 2022 году Марбург отметил свой 800-летний юбилей. Первые поселения в этой части долины реки Лан появились намного раньше, но первое письменное упоминание городской общины Марбурга датировано 1222 годом - в так называемых Райнхардсбруннских хрониках. К этому времени здесь уже существовал замок, заложенный в XI веке. Как и во многих других случаях, постепенно поближе к замку начали перебираться люди из соседних мест - он давал работу и защиту, что и привело к возникновению городского поселения.

Старый город

Фахверковые дома в исторческом центре Марбурга

В ходе нашей сегодняшней прогулки мы осмотрим Старый город, он же - Верхний город (Oberstadt), однако сначала бросим белый взгляд на здешний замок. Про некоторые особенные достопримечательности Марбурга можно прочитать подробнее в отдельных публикациях по ссылкам в тексте или внизу страницы.

Марбургский замок

Ландграфский замок в Марбурге

Замок в Марбурге был заложен на вершине холма над рекой Лан еще в XI веке - затем многократно перестраивался и расширялся. Здесь можно найти следы самых разных эпох архитектуры - романской, готической, ренессансной и других. Долгое время служил в качестве одной из главных резиденций ландграфов Гессена.

Елизавета Тюрингская

Изображение св. Елизаветы в храме Святой Елизаветы (Elisabethkirche)

Особую роль в истории Марбурга сыграла Елизавета Тюрингская (1207-1231) - принцесса из венгерской династии Арпадов. Рано лишившись мужа - ландграфа Тюрингии, умершего от чумы во время крестового похода, в 1228 году она избрала это место в качестве вдовьей резиденции, основала здесь госпиталь и отдавала служению обездоленным все свое время, следуя идеалам монахов-францисканцев.

Первый готический храм в Германии

Витражи и своды храма Святой Елизаветы

Проповедница бедности и милосердия, она скончалась в 24-летнем возрасте и скоро была канонизирована. В Марбург тогда же потянулись паломники со всей Европы. В 1235 году Тевтонский орден заложил над могилой Святой Елизаветы новый храм Elisabethkirche - первую в Германии церковь, возведенную в чистом готическом стиле, то есть без элементов романики, которая предшествовала этой эпохе.

Ландграфы Гессена

Храм Святой Елизаветы в Марбурге

В 1248 году Марбург стал резиденцией гессенских ландграфов. Произошло это в ходе борьбы за тюрингское наследство: София Брабантская, дочь Святой Елизаветы, провозгласила своего малолетнего сына Генриха ландграфом и в ходе многолетней войны добилась независимости Гессена. В это время в Марбурге укрепили и расширили стену, защитив Верхний город.

Гессенские львы

Фахверковый дом в Старом городе

Помимо изображений Елизаветы Тюрингской здесь повсюду можно увидеть красно-белых гессенских львов. Правда, свое значение в качестве города-резиденции Марбург начал утрачивать почти сразу после смерти ландграфа Генриха I в 1308 году и раздела владений между двумя его сыновьями.

Реформация

Старый университет и Университетская церковь в Марбурге

Новый этап в истории города начался в годы Реформации. Тогдашний гессенский ландграф Филипп I Великодушный (1504-1567), родившийся в Марбурге, был ревностным приверженцем идей Мартина Лютера. В 1527 году он создал здесь протестантский университет - самый старый из до сих пор действующих протестантских университетов в мире. Имя основателя увековечено в его названии - Philipps-Universität Marburg.

Ломоносов в Марбурге

"Дом Ломоносова" на улочке Вендельгассе

В этом доме в переулке Вендельгассе в 1736-1739 годах жил российский студент Михаил Ломоносов. В 2012 году на территории университета был открыт памятник, изображающий его в юности. Среди других знаменитых марбургских студентов и преподавателей - писатели братья Гримм, философы Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер и Юрген Хабермас, лауреат первой Нобелевской премии по медицине Эмиль Адольф фон Беринг. Всего в списках бывших студентов этого университета значится одиннадцать обладателей этой престижной награды - по медицине, физике, химии и литературе.

Детали фасадов

Дракон на фасаде старого деревянного дома в Верхнем городе

Гуляя по городу, рассматриваем богато украшенные резьбой и разными фигурами фасады домов, словно в музее под открытым небом. В XVI-XVII веках Марбург являлся постоянным предметом спора между Кассельской и Дармштадтской линиями Гессенского дома, при этом продолжая терять свое значение. В наполеоновские времена здесь были разобраны укрепления, но замок над городом не пострадал.

Марбургский союз

Золотой Эскулап в Марбурге

В 1866 году Гессенское курфюршество стало частью Прусского королевства, что позитивно сказалось на развитии города и университета. Во время Второй мировой войны Марбург почти не пострадал от бомбардировок, во многом сохранив свой исторический облик. В 1947 году здесь был основан Марбургский союз - профессиональное объединение немецких врачей, символом которых мы завершаем эту нашу прогулку.