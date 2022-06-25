 Город когтистых крыш, или Марбург - где учились Пастернак и Ломоносов | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.08.2022

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По Германии

Город когтистых крыш, или Марбург - где учились Пастернак и Ломоносов

"Тут жил Мартин Лютер. Там - братья Гримм"... В 2022 году город Марбург в немецкой земле Гессен отметил свое 800-летние. | 12 фотографий

Марбург, 1925 год

"Когтистые крыши" Марбурга, 1925 год

Этот небольшой город расположен в Гессене где-то между Франкфуртом и Касселем. Студентами здешнего университета из России были выдающийся ученый Михаил Ломоносов, основоположник производства российского фарфора Дмитрий Виноградов, а также нобелевский лауреат Борис Пастернак. Последний, правда, провел в этих местах всего лишь один семестр. "Марбург" - так он назвал одно из стихотворений, написанных в 1916 году: 

Тут жил Мартин Лютер. Там - братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все - живо. И все это тоже - подобья...

В 2022 году Марбург отметил свой 800-летний юбилей. Первые поселения в этой части долины реки Лан появились намного раньше, но первое письменное упоминание городской общины Марбурга датировано 1222 годом - в так называемых Райнхардсбруннских хрониках. К этому времени здесь уже существовал замок, заложенный в XI веке. Как и во многих других случаях, постепенно поближе к замку начали перебираться люди из соседних мест - он давал работу и защиту, что и привело к возникновению городского поселения.

Старый город

Марбург

Фахверковые дома в исторческом центре Марбурга

 В ходе нашей сегодняшней прогулки мы осмотрим Старый город, он же - Верхний город (Oberstadt), однако сначала бросим белый взгляд на здешний замок. Про некоторые особенные достопримечательности Марбурга можно прочитать подробнее в отдельных публикациях по ссылкам в тексте или внизу страницы.

Марбургский замок

Марбург

Ландграфский замок в Марбурге

Замок в Марбурге был заложен на вершине холма над рекой Лан еще в XI веке - затем многократно перестраивался и расширялся. Здесь можно найти следы самых разных эпох архитектуры - романской, готической, ренессансной и других. Долгое время служил в качестве одной из главных резиденций ландграфов Гессена.

Елизавета Тюрингская

Святая Елизавета

Изображение св. Елизаветы в храме Святой Елизаветы (Elisabethkirche)

Особую роль в истории Марбурга сыграла Елизавета Тюрингская (1207-1231) - принцесса из венгерской династии Арпадов. Рано лишившись мужа - ландграфа Тюрингии, умершего от чумы во время крестового похода, в 1228 году она избрала это место в качестве вдовьей резиденции, основала здесь госпиталь и отдавала служению обездоленным все свое время, следуя идеалам монахов-францисканцев.

Первый готический храм в Германии

Марбург

Витражи и своды храма Святой Елизаветы

Проповедница бедности и милосердия, она скончалась в 24-летнем возрасте и скоро была канонизирована. В Марбург тогда же потянулись паломники со всей Европы. В 1235 году Тевтонский орден заложил над могилой Святой Елизаветы новый храм Elisabethkirche - первую в Германии церковь, возведенную в чистом готическом стиле, то есть без элементов романики, которая предшествовала этой эпохе.

Ландграфы Гессена

Марбург

Храм Святой Елизаветы в Марбурге

В 1248 году Марбург стал резиденцией гессенских ландграфов. Произошло это в ходе борьбы за тюрингское наследство: София Брабантская, дочь Святой Елизаветы, провозгласила своего малолетнего сына Генриха ландграфом и в ходе многолетней войны добилась независимости Гессена. В это время в Марбурге укрепили и расширили стену, защитив Верхний город.

Гессенские львы

Марбург

Фахверковый дом в Старом городе

Помимо изображений Елизаветы Тюрингской здесь повсюду можно увидеть красно-белых гессенских львов. Правда, свое значение в качестве города-резиденции Марбург начал утрачивать почти сразу после смерти ландграфа Генриха I в 1308 году и раздела владений между двумя его сыновьями.

Реформация

Марбург

Старый университет и Университетская церковь в Марбурге

Новый этап в истории города начался в годы Реформации. Тогдашний гессенский ландграф Филипп I Великодушный (1504-1567), родившийся в Марбурге, был ревностным приверженцем идей Мартина Лютера. В 1527 году он создал здесь протестантский университет - самый старый из до сих пор действующих протестантских университетов в мире. Имя основателя увековечено в его названии - Philipps-Universität Marburg.

Ломоносов в Марбурге

Марбург

"Дом Ломоносова" на улочке Вендельгассе

В этом доме в переулке Вендельгассе в 1736-1739 годах жил российский студент Михаил Ломоносов. В 2012 году на территории университета был открыт памятник, изображающий его в юности. Среди других знаменитых марбургских студентов и преподавателей - писатели братья Гримм, философы Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер и Юрген Хабермас, лауреат первой Нобелевской премии по медицине Эмиль Адольф фон Беринг. Всего в списках бывших студентов этого университета значится одиннадцать обладателей этой престижной награды - по медицине, физике, химии и литературе.

Детали фасадов

Марбург

Дракон на фасаде старого деревянного дома в Верхнем городе

Гуляя по городу, рассматриваем богато украшенные резьбой и разными фигурами фасады домов, словно в музее под открытым небом. В XVI-XVII веках Марбург являлся постоянным предметом спора между Кассельской и Дармштадтской линиями Гессенского дома, при этом продолжая терять свое значение. В наполеоновские времена здесь были разобраны укрепления, но замок над городом не пострадал.

Марбургский союз

Марбург

Золотой Эскулап в Марбурге

В 1866 году Гессенское курфюршество стало частью Прусского королевства, что позитивно сказалось на развитии города и университета. Во время Второй мировой войны Марбург почти не пострадал от бомбардировок, во многом сохранив свой исторический облик. В 1947 году здесь был основан Марбургский союз - профессиональное объединение немецких врачей, символом которых мы завершаем эту нашу прогулку.

Контекст

Марбургский замок

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.  

Храм Святой Елизаветы - самая ранняя готическая церковь в Германии

Церковь Святой Елизаветы, возведенная в XIII веке над могилой этой католической святой в Марбурге, считается самым ранним чисто готическим храмом в Германии.  

Кто хотел уничтожить мощи Святой Елизаветы?

Эта католическая святая была канонизирована в 1235 году. До начала Реформации мощи Святой Елизаветы находились в Марбурге.  

В замке Вартбург реставрировали фрески Елизаветинского цикла

В немецком замке Вартбург около города Айзенах закончили реставрацию знаменитого цикла фресок, посвященного Святой Елизавете Тюрингской.  

Марбургский университет: ''Альма матер'' Ломоносова и Пастернака

Марбург называют ''столицей студенческих коммуналок'': четверть жителей города - это студенты Университета имени Филиппа. Популярность вуза объясняется богатыми учебными традициями и инновационным подходом в науке.  

Марбургская любовь Бориса Пастернака

Всего три месяца пробыл юный Борис Пастернак в старинном немецком университетском городе Марбурге, но они оставили в его судьбе неизгладимый след и сделали из него поэта.  

Ломоносов в Германии: русская удаль против немецкой братвы

О том, какую роль в становлении великого ученого сыграли годы, проведенные в Марбурге, вряд ли нужно напоминать. Меньше известно, какую лихую жизнь Ломоносов вел в Германии.  

Из Петербурга - под Марбург: дворец прусского дипломата

Этот дворец построил дипломат, кавалер российского ордена Святого Владимира, прусский гусар, тайный советник, сторонник идей Бисмарка - представитель одой из самых богатых немецких промышленных династий XIX века.  

Вайльбургский замок - резиденция эпохи барокко в Гессене

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.  

Как выглядят гнев и чревоугодие, или Лимбург - город старого фахверка

В этом городе находятся 8 из 20 старейших фахверковых домов Германии.  

Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена

Жители Гессена назвали Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.  

10 причин любить Гессен

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.  

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