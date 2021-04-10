 Старт американского ″марсолета″ Ingenuity перенесен | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2021

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Мир

Старт американского "марсолета" Ingenuity перенесен

В NASA связали перенос запуска Ingenuity с рядом рабочих моментов во время высокоскоростного теста лопастей "марсолета". Первый экспериментальный полет состоится не ранее, чем 14 апреля.

Mars Helikopter Erster Testflug

Старт специально сконструированного для полетов в марсианской атмосфере вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), запланированный на 12 апреля в 04.54 по центральноевропейскому времени (06.54 мск), перенесен. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его данным, первый экспериментальный полет состоится не ранее, чем 14 апреля. В NASA отметили, что в ходе высокоскоростного теста лопастей 9 апреля исполнение последовательности команд, отвечающих за проверку "марсолета", закончилось раньше в связи с завершением работы контролирующего процесс таймера. Это произошло на этапе, когда проводился перевод бортового компьютера из "предполетного" режима в режим "полета". Таймер регулирует процесс подачи команд и предупреждает систему в случае потенциальных проблем, уточнили в NASA.

Неполадок в работе вертолета не обнаружено

Никаких неполадок в работе самого вертолета не обнаружено. Он в полном объеме передал телеметрию на Землю. В настоящий момент специалисты изучают ее, чтобы понять, что привело к досрочному завершению работы таймера.

Ingenuity в ходе старта должен совершить вертикальный взлет и на 10 минут зависнуть на высоте около трех метров. С этой позиции будет произведена фотосъемка марсохода Perseverance ("Настойчивость"), прибывшего на Марс 18 февраля. Затем аппарат, как ожидается, совершит посадку.

Как отмечали ранее эксперты, эксперимент с "марсолетом" считается технически крайне сложным, марсианская атмосфера - сильно разряжена и соответствует 1% плотности воздуха на Земле. Такие условия затрудняют применение геликоптера, поскольку могут влиять на требуемые для полета уровень мощности и подъемную силу, а также на скорость вращения вертолетных лопастей. В пользу проекта может, однако, сыграть пониженная гравитация на Красной планете, полагали специалисты.

NASA планировало совершить до пяти облетов Марса в течение месяца. Разработка вертолета Ingenuity стоила около 85 млн долларов (72 млн евро).

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    Автор: Михаил Бушуев


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