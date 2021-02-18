Кто не рад посадке американского марсохода Perseverance на Марсе

Политика в картинках

Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску?

Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.