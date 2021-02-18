Кто не рад посадке американского марсохода Perseverance на Марсе
Зонд Perseverance совершил посадку на Марсе. Помимо США космические аппараты к этой планете отправили Китай и ОАЭ. Сергей Елкин не уверен, что эти акции были согласованы с марсианами.
Смотрите также:
Политика в картинках
Какая вакцина от коронавируса лучше? Был бы выбор!
Вакцинация против коронавируса началась в разных странах. "Спутник V", "BioNTech/Pfizer" и "Moderna" - самые известные прививки. Но пока о том, что нарисовал Сергей Елкин, можно только мечтать.
Политика в картинках
Навальный популярнее президента: фильм ФБК vs. инаугурация Байдена
Расследование ФБК Алексея Навального о "дворце Путина" за два дня набрало более 40 млн просмотров в YouTube. Даже инаугурации Джо Байдена такая популярность не снилась, уверен Сергей Елкин.
Политика в картинках
Санкции против "Северного потока - 2": финальная битва под водой
США впервые применят санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Они затронут судно-трубоукладчик "Фортуна". Сергей Елкин о незримой борьбе на дне Балтийского моря.
Политика в картинках
Твиттер Трампа: кто теперь поет президенту США
Прав ли Twitter, бессрочно заблокировав аккаунт Дональда Трампа перед окончанием его президентства? Дискуссии об этом идут в соцсетях и СМИ. "Отпевание" от Сергея Елкина.
Политика в картинках
Штурм Конгресса США: есть ли там российский след?
Штурм Капитолия в Вашингтоне, в результате которого сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, напомнил карикатуристу Сергею Елкину события из российской истории.
Политика в картинках
Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности
Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.
Политика в картинках
Коронавирус капут! Германия готовится к жесткому локдауну
Жесткий локдаун начнет действовать в Германии с 16 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель - сторонница решительных мер в борьбе с пандемией COVID-19. Это знает и Сергей Елкин.
Политика в картинках
Эрдоган vs. Макрон, или Charlie Hebdo - красная тряпка для врагов свободы слова
Реджеп Тайип Эрдоган увидел главного врага ислама в своем французском коллеге Эмманюэле Макроне, который встал на защиту свободы мнений. Сергей Елкин о том, что действительно не нравится президенту Турции.
Политика в картинках
Итоги выборов в США: Байден на высоте, а Трамп?
Джо Байден празднует победу на выборах президента США. Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Но в истории американской демократии каждый нашел свое место, считает Сергей Елкин.
Политика в картинках
Собор Святой Софии: как Эрдоган музей в мечеть превращал
По инициативе президента Турции собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Взгляд Сергея Елкина на то, как Эрдоган сделал объектом спора музей, служивший символом мира между религиями.
Политика в картинках
Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску?
Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.
Политика в картинках
Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса
Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.
Политика в картинках
Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке
Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.
Политика в картинках
Как Германия ответит на хакерскую атаку из России?
Германия обвиняет российских хакеров в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Ангела Меркель пригрозила Москве ответными мерами. Какими? Версия карикатуриста Сергея Елкина.
Политика в картинках
Как мир проходит через жернова вирусной угрозы
Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.
Политика в картинках
Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"
Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.
Политика в картинках
Когда защита от коронавируса - фиговый листок?
"Адам" и "Ева" с закрытыми листками, как масками, лицами.
Политика в картинках
Мог бы Шерлок Холмс заняться делом Джулиана Ассанжа?
Слушания в Лондоне по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа проходят на фоне протестов его сторонников. Карикатурист Сергей Елкин представил основателя Wikileaks персонажем повестей о Шерлоке Холмсе.
Политика в картинках
"Оскар" за фильм "Паразиты": кинокритика бывает разная
"Паразиты" - первая лента не на английском языке, получившая "Оскара" в категории "Лучший фильм". Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, кто и почему не согласен с решением кинокритиков.
Политика в картинках
Как о "Брекзите" в русских сказках рассказывать будут
Выход Великобритании из Европейского Союза - отличный сюжет для русской сказки, считает карикатурист Сергей Елкин. Борис Джонсон - Колобок, а бабушка - Ангела Меркель?
Политика в картинках
Выборы президента США: социалист Сандерс против капиталиста Трампа?
Сенатор Берни Сандерс, которого Дональд Трамп называет коммунистом, объявил себя победителем первых кокусов Демпартии в Айове. Портрет возможного кандидата в президенты США от Сергея Елкина.
Политика в картинках
Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ
Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.
Политика в картинках
Принц Гарри и Меган начинают новую жизнь
Принц Гарри и его жена Меган решили сложить с себя основные королевские обязанности. Карикатурист Сергей Елкин о новых приоритетах одного из наследников британского престола.
Политика в картинках
Как Грета Тунберг на немецких поездах каталась
Шведская экоактивистка выложила фото, где она сидит в тамбуре немецкого поезда на полу. Deutsche Bahn усомнился в том, что Грете не досталось места. Сергею Елкину это напомнило известный мультфильм.
Политика в картинках
"Брекзит" к нам приходит, или Рождественское чудо?
Британский парламент хочет принять законопроект о выходе страны из Евросоюза до Рождества. Карикатурист Сергей Елкин увидел в бесконечной истории "Брекзита" библейский сюжет.
Политика в картинках
Российская "Сила Сибири": аперитив для Си Цзиньпина?
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Карикатурист Сергей Елкин о значении этого проекта для КНР.
Политика в картинках
Саммит к 70-летию НАТО: грозит ли альянсу "смерть мозга"?
В Лондоне начинается саммит, посвященный 70-летию НАТО. Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" альянса, карикатурист Сергей Елкин уверен, что до этого еще далеко.
Политика в картинках
Военная операция Турции в Сирии: что на уме у Эрдогана?
Турция начала военную операцию на севере Сирии. Анкара объявила, что хочет создать там "зоны безопасности" и расселить беженцев. Сергей Елкин сомневается в благородном порыве Эрдогана.
Политика в картинках
США vs. Китай: Huawei преткновения
Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая.