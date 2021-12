Станислав Шушкевич: Лукашенко сдал белорусскую независимость

30 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской пуще главами трех советских республик - Беларуси, России и Украины - были подписаны соглашения, в которых говорилось о прекращении существовании СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности" и создании СНГ. От Беларуси их подписали председатель Верховного совета Станислав Шушкевич и глава Совмина Вячеслав Кебич.

Как сегодня видятся те события? Насколько сейчас независима Беларусь? Может ли Александр Лукашенко вернуть в страну ядерное оружие? Своими мыслями на этот счет с DW поделился первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

DW: Оглядываясь на события 30-летней давности, как вы сейчас оцениваете Беловежские соглашения, свою роль в них? О чем жалеете, чем гордитесь?

Станислав Шушкевич: Я считаю, что мы сделали замечательное дело. В свое время шведские дипломаты назвали соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ) "шедевром легитимной дипломатии конца второго тысячелетия". Фактически мы создали договор о новом образовании, которое смело можно назвать конфедерацией. СНГ соответствует всем ее принципам. Я не сожалею ни об одном моменте. Я добросовестно делал свою работу.

- Поддерживаете ли вы контакты с другими участниками подготовки и подписантами Беловежских соглашений?

- Да, поддерживаю контакты с Геннадием Бурбулисом, с Леонидом Кравчуком, он, к сожалению, сейчас болен и лечится в Мюнхене. Недавно встречался с Витольдом Фокиным. Общались с Вячеславом Кебичем, пока он был жив.

- Какие причины, на ваш взгляд, привели к распаду СССР?

Станислав Шушкевич

- Прежде всего, к распаду СССР привело то, что это была тюрьма народов. Власть в СССР прогнала со своих территорий и бросила в безлюдные регионы Казахстана и Узбекистана десять народов.

Вторая причина, по которой распался СССР, - все республики и ряд автономий приняли декларации о государственном суверенитете. Не поддержать эти начинания было нельзя.

Несмотря на то, что международные корифеи - Генри Киссинджер, Джордж Буш-старший, Франсуа Миттеран, отошедшая тогда от власти Маргарет Тэтчер - называли это сепаратизмом, а соратники Михаила Горбачева распространяли в Европе мнение, что в СССР один демократ - сам Горбачев, а остальные хотят получить более высокие должности в партийной иерархии, мы, повторюсь, добросовестно выполняли свою работу.

- Почему впоследствии Беларусь не пошла по демократическому пути развития?

- Потому что здесь власть захватили люди, для которых она стала наркотиком. Они умеют только нагло править, а не управлять. Первый раз Лукашенко был избран законно, потом он сохранял свою власть только благодаря фальсификациям. Были нарушены все принципы демократии.

Сегодня мы имеем государственный терроризм, силовые структуры правят страной и борются с собственным народом, блага распределяются одним человеком и его подчиненными, люди живут по старым советским порядкам. Государство наводит страх и пресекает любые демократические проявления. Протест считается шпионажем, действием зарубежных организаций и так далее. Кандидаты в президенты либо арестованы, либо вынуждены бежать за рубеж. Беларусь занимает последние места в Европе по положительным показателям и первые - по отрицательным.

- Насколько независима Беларусь сегодня?

- Лукашенко сдал белорусскую независимость, определенную Беловежскими соглашениями, все позиции. Он делает все, что хочет Путин. Беларусь сегодня фактически является фрагментом России, без ее финансовой поддержки Лукашенко бы не устоял. Бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский как-то сказал, что Россия хочет стать империй, но без Украины стать ею не может. Все кампании против Украины, это кампании за то, чтобы Путин стал императором.

- Могут ли Россия и Беларусь снова объединиться?

- Россия стремится это сделать, и, к сожалению, этому никто не препятствует. У нас превращают в "шпионов" и запрещают белорусские организации, такие как Ассоциация белорусов мира, Союз белорусских писателей, молодежные объединения. В Беларуси почти 1000 политзаключенных, признанных таковыми Amnesty International. У нас господствует государственный терроризм во главе с бессменным правителем, который уже очень давно нелегитимен.

- Как вы расцениваете угрозы Лукашенко вернуть в Беларусь ядерное оружие?

- Есть такая белорусская поговорка - бодливой корове Бог рога не дает. Своим главным достижением я считаю то, что я вывел ядерное оружие с территории Беларуси. Его возвращение - это государственное преступление, Лукашенко к нему готов при поддержке Путина. Но, я думаю, Путин вряд ли решится на такой шаг.

- Какими вам видятся перспективы для Беларуси после событий 2020 года?

- Совершенно очевидно, что на последних президентских выборах Лукашенко получил не более 20% голосов, но механизм фальсификации был отработан. Он - незаконный правитель, а незаконные правители заканчивают плохо. Я думаю, он дождется Гааги.

- Чем вы занимаетесь сейчас, над чем работаете?

- Я нахожусь на самоизоляции, все общение - по телефону. От коронавируса умерли многие родственники: сестра жены, мужья моих сестер.

Сейчас мне прислали на ознакомление перевод на английский язык моей книги "Моя жизнь. Крушение и воскрешение СССР" (на русском вышла в 2012 году. - Ред.), она в доработанном мною варианте будет издана в ближайшие месяцы под названием "My Life, the Fall and Rise of the USSR. The Test of the Time".

Смотрите также:

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Акция за независимость стран Балтии Акция за независимость - "Балтийский путь" была приурочена к 50-летию подписания договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа. К нему прилагался секретный протокол, распределявший зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе: к СССР отходили часть Польши, балтийские страны и Бессарабия. На фото: живая цепь в Таллине 23 августа 1989 года.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Живая цепь длиной в 600 км На фото: отрезок "Балтийского пути" в Вильнюсе, столице бывшей Литовской ССР. В общей сложности длина живой цепи составила более 600 км: в акции приняли участие около 2 млн человек - то есть, примерно четверть населения трех балтийских республик в 1989 году, вместе взятых. В то время в странах Балтии еще не знали, как на демонстрацию отреагируют в Кремле.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Взявшись за руки: от Таллина до Вильнюса Акция получила широкий резонанс: на улицу вышли мужчины, женщины, дети, старики и молодежь. Соседи приносили им еду, милиция останавливала движение. Ровно в 19 часов вечера два миллиона человек взялись за руки и не разнимали их на протяжении 15 минут, образовав самую длинную человеческую цепь в мире и соединив три столицы - Таллин, Ригу и Вильнюс.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость На пороге новой эры Люди приходили на акцию с еще недавно запрещенными национальными флагами трех балтийских республик до их включения в состав СССР в 1940 году, а после завершения мероприятия до поздней ночи распевали народные песни. Им казалось, что независимость близка как никогда. Так оно и было.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Осторожная реакция Москвы Тот факт, что в акции приняла участие четверть населения стран Балтии, говорит об ее исключительной важности. В Кремле воздержались от насильственных действий, однако пытались всячески приуменьшить роль "Балтийского пути". Несмотря на это, процесс распада СССР был уже запущен: в 1991 году Латвия, Эстония и Литва вновь обрели независимость.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Место, где сбываются желания Живая цепь заканчивалась на площади перед Кафедральным собором Вильнюса. Впоследствии на этом месте была установлена плитка с надписью "stebuklas", что в переводе с литовского означает "чудо". Считается, что если встать на плиту и, загадав желание, повернуться на 360 градусов, то оно непременно исполнится. Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина