В Минске скончался первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич

В Минске на 85-м году жизни скончался первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич. Кончину экс-премьера в среду, 9 декабря, подтвердили БелаПАН в кабинете министров Беларуси.

В свою очередь сын бывшего политика Олег Кебич сообщил Tut.by, что его отец находился в больнице с коронавирусной инфекцией. "Сердце остановилось, был коронавирус, он повлиял", - указал он. По данным издания "Наша нива", коронавирусом Кебич заразился в конце ноября в больнице.

Кебич подписал был главным соперником Лукашенко на выборах в 1994 году

Вячеслав Кебич родился в 1936 году, окончил Белорусский политехнический институт. В разные годы он был директором Минского станкостроительного завода имени Кирова, вторым секретарем Минского обкома и обкома Коммунистической партии Беларуси. В 1985-1990 годах он являлся заместителем председателя Совета министров БССР, а в 1990-1994 годах - премьер-министром Беларуси.

8 декабря 1991 года Кебич вместе с председателем Верховного совета БССР Станиславом Шушкевичем подписал от имени Беларуси Беловежские соглашения о ликвидации СССР и создании СНГ.

На первых президентских выборах летом 1994 года Кебич являлся главным соперником нынешнего правителя Беларуси Александра Лукашенко, во втором туре он набрал чуть более 14 процентов голосов. В 1994-2004 годах Кебич стал членом Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В 1994 году он также создал Белорусский торгово-финансовый союз, который с тех пор возглавлял.

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