Человек, изменивший мир: Германия поздравляет Горбачева с юбилеем

Юбилей Михаила Горбачева, бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и последнего президента СССР, который во вторник, 2 марта, отмечает свое 90-летие, не остался не замеченным в Германии, где ему до сих пор благодарны за содействие в объединении страны.

Горбачев может с гордостью смотреть на дело своей жизни

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в поздравлении, опубликованном на сайте главы немецкого государства, отметил, что в ФРГ не забыты "мужественные действия" Горбачева "в знак мира и свободы". "Своими политическими шагами, а также своим доверием к единой Германии Вы внесли решающий вклад в мирное преодоление раскола европейского континента", - указал Штайнмайер.

Михаил Горбачев и Ангела Меркель в Берлине

В то же время глава немецкого государства вынужден был констатировать: многочисленные упущения, допущенные после падения "железного занавеса", привели к тому, что "мы все еще далеки от нашей общей надежды на добрососедство и доверительное партнерство между Россией и Германией в общем доме Европы".

Персональный вклад Горбачева "в мирное преодоление холодной войны и окончательное воссоединение Германии" отметила в своем поздравлении и федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). Для немецкого народа останется незабываемым постоянная личная приверженность Горбачева "дружеским отношениям между двумя странами", говорится в тексте поздравительной телеграммы, распространенной пресс-службой немецкого правительства. "Вы с гордостью можете смотреть на дело вашей жизни", - подчеркнула канцлер, обращаясь к юбиляру.

Политика Горбачева изменила мировую историю

По мнению главы Христианско-демократического союза, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и возможного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера Армина Лашета (Armin Laschet), сегодняшним политикам важно помнить слова, произнесенные Горбачевым во время его пребывания в Дортмунде в 1989 году. "Тогда Горбачев сказал: "Стремление стать ближе друг к другу, больше доверять друг другу, вместе бороться за лучший мир - это главное", - сообщил Лашет в интервью газете Die Welt, напомнив, что Горбачев всегда оставался и остается сторонником "перезагрузки отношений Востока и Запада".

Слова благодарности Горбачеву на западной стороне Берлинской стены, октябрь 1990 года

Глава правительства федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) уверен, что политика Горбачева, который как глава советского государства впервые со времени окончания Второй мировой войны предоставил странам Варшавского договора право на самоопределение, изменила мировую историю.

Горбачев, несмотря на разочарования и удары судьбы, неуклонно продолжает свой путь и всегда остается верен своим призывам изменить мир к лучшему, подчеркивается в поздравительном обращении Войдке, обнародованном его пресс-службой.

Горбачев принес свободу и суверенитет

Бывший министр финансов ФРГ Тео Вайгель (Theo Waigel) считает, что Горбачев придал миру новое лицо, но при этом его собственная жизнь сложилась трагически. "Неблагодарности, которая обрушилась на него в России, он не заслужил. Она исходит из совершенно ложного представления о том, что можно было бы спасти старую империю", - заявил Вайгель газете Ausburger Allgemeine.

То, что начатый Горбачевым процесс экономических преобразований не принес результатов, было связано, полагает Вайгель, и с поднимающей свою голову олигархической системой. Тем не менее заслуги юбиляра велики. "Никто не сможет отрицать, что его политика привела к большей свободе и к большему суверенитету", - приводит издание слова бывшего министра финансов ФРГ.

Горбачев и экс-министр финансов ФРГ Вайгель в знаменитой пивной Hofbräuhaus в Мюнхене

С ним солидарен и Хорст Тельчик (Horst Teltschik), который при Гельмуте Коле (Helmut Kohl) занимал пост заместителя руководителя Ведомства федерального канцлера и сыграл важную роль в переговорах об объединении Германии. Обращаясь к юбиляру на "ты" в знак признательности за дружественные и теплые отношения, протянувшиеся сквозь десятилетия, он признает, что судьба, к сожалению, не позволила Горбачеву довести до успеха начатый им процесс реформ.

"В то же время ты коренным образом изменил Германию, Европу и всю планету, открыв новые перспективы для достижения мира, свободы и демократии", - пишет Тельчик в статье для специального выпуска берлинского издания Der Hauptstadtbrief, вышедшего в честь юбилея Михаила Горбачева в том числе и на русском языке. Как заверил издатель газеты Детлеф Принц (Detlef Prinz), этот выпуск будет передан юбиляру.

Политическую дальновидность и мудрость Горбачева отметил в своей публикации в этом же издании и председатель правления форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla). По его мнению, именно эти качества советского лидера и его тогдашних партнеров по переговорам позволили всего за несколько лет "положить конец чрезвычайно жесткой, острой мировой политической конфронтации". "Учитывая сложную международную обстановку, сегодня мы особенно ясно видим, насколько велика ценность диалога", - добавил Пофалла.

Горбачев совершал ошибки, а кто нет?

Пишущий на немецком языке и живущий в Германии русский писатель Владимер Каминер считает Горбачева исключительным явлением в современной политике. Обычно властителей "чествуют в собственной стране и презирают за границей", в то время как Горбачев гораздо популярнее на Западе, чем на родине, констатирует он в большой статье на портала t-online.

Михаил Горбачев и вокалист группы Scorpions Клаус Майне

Напоминая о самых больших ошибках экс-президента СССР, включая антиалкогольную кампанию и попытку замолчать катастрофу на Чернобыльской АЭС, Каминер полагает, что "Горбачев был и остается самым выдающимся политиком России, потому что его политика вызвала изменения". А общество жаждало перемен.

Аналогичной точки зрения придерживается и Клаус Майне (Klaus Meine), вокалист рок-группы Scorpions, чья баллада "Ветер перемен", написанная в 1990 году, считается символом окончания холодной войны и неофициальным гимном воссоединения Германии. Майне рассказал, как в декабре 1991 года, всего за несколько дней до своей отставки, Горбачев пригласил Scorpions в Кремль, что, по его словам, "стало особенной страницей в истории" рок-группы. "С тех пор у нас было много теплых встреч с этим человеком, который, по мнению многих, сумел изменить мир", - поделился знаменитый немецкий музыкант.

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