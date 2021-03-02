Человек, изменивший мир: Германия поздравляет Горбачева с юбилеем

Юбилей Михаила Горбачева, бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и последнего президента СССР, который во вторник, 2 марта, отмечает свое 90-летие, не остался не замеченным в Германии, где ему до сих пор благодарны за содействие в объединении страны.
Горбачев может с гордостью смотреть на дело своей жизни
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в поздравлении, опубликованном на сайте главы немецкого государства, отметил, что в ФРГ не забыты "мужественные действия" Горбачева "в знак мира и свободы". "Своими политическими шагами, а также своим доверием к единой Германии Вы внесли решающий вклад в мирное преодоление раскола европейского континента", - указал Штайнмайер.
Михаил Горбачев и Ангела Меркель в Берлине
В то же время глава немецкого государства вынужден был констатировать: многочисленные упущения, допущенные после падения "железного занавеса", привели к тому, что "мы все еще далеки от нашей общей надежды на добрососедство и доверительное партнерство между Россией и Германией в общем доме Европы".
Персональный вклад Горбачева "в мирное преодоление холодной войны и окончательное воссоединение Германии" отметила в своем поздравлении и федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). Для немецкого народа останется незабываемым постоянная личная приверженность Горбачева "дружеским отношениям между двумя странами", говорится в тексте поздравительной телеграммы, распространенной пресс-службой немецкого правительства. "Вы с гордостью можете смотреть на дело вашей жизни", - подчеркнула канцлер, обращаясь к юбиляру.
Политика Горбачева изменила мировую историю
По мнению главы Христианско-демократического союза, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и возможного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера Армина Лашета (Armin Laschet), сегодняшним политикам важно помнить слова, произнесенные Горбачевым во время его пребывания в Дортмунде в 1989 году. "Тогда Горбачев сказал: "Стремление стать ближе друг к другу, больше доверять друг другу, вместе бороться за лучший мир - это главное", - сообщил Лашет в интервью газете Die Welt, напомнив, что Горбачев всегда оставался и остается сторонником "перезагрузки отношений Востока и Запада".
Слова благодарности Горбачеву на западной стороне Берлинской стены, октябрь 1990 года
Глава правительства федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) уверен, что политика Горбачева, который как глава советского государства впервые со времени окончания Второй мировой войны предоставил странам Варшавского договора право на самоопределение, изменила мировую историю.
Горбачев, несмотря на разочарования и удары судьбы, неуклонно продолжает свой путь и всегда остается верен своим призывам изменить мир к лучшему, подчеркивается в поздравительном обращении Войдке, обнародованном его пресс-службой.
Горбачев принес свободу и суверенитет
Бывший министр финансов ФРГ Тео Вайгель (Theo Waigel) считает, что Горбачев придал миру новое лицо, но при этом его собственная жизнь сложилась трагически. "Неблагодарности, которая обрушилась на него в России, он не заслужил. Она исходит из совершенно ложного представления о том, что можно было бы спасти старую империю", - заявил Вайгель газете Ausburger Allgemeine.
То, что начатый Горбачевым процесс экономических преобразований не принес результатов, было связано, полагает Вайгель, и с поднимающей свою голову олигархической системой. Тем не менее заслуги юбиляра велики. "Никто не сможет отрицать, что его политика привела к большей свободе и к большему суверенитету", - приводит издание слова бывшего министра финансов ФРГ.
Горбачев и экс-министр финансов ФРГ Вайгель в знаменитой пивной Hofbräuhaus в Мюнхене
С ним солидарен и Хорст Тельчик (Horst Teltschik), который при Гельмуте Коле (Helmut Kohl) занимал пост заместителя руководителя Ведомства федерального канцлера и сыграл важную роль в переговорах об объединении Германии. Обращаясь к юбиляру на "ты" в знак признательности за дружественные и теплые отношения, протянувшиеся сквозь десятилетия, он признает, что судьба, к сожалению, не позволила Горбачеву довести до успеха начатый им процесс реформ.
"В то же время ты коренным образом изменил Германию, Европу и всю планету, открыв новые перспективы для достижения мира, свободы и демократии", - пишет Тельчик в статье для специального выпуска берлинского издания Der Hauptstadtbrief, вышедшего в честь юбилея Михаила Горбачева в том числе и на русском языке. Как заверил издатель газеты Детлеф Принц (Detlef Prinz), этот выпуск будет передан юбиляру.
Политическую дальновидность и мудрость Горбачева отметил в своей публикации в этом же издании и председатель правления форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla). По его мнению, именно эти качества советского лидера и его тогдашних партнеров по переговорам позволили всего за несколько лет "положить конец чрезвычайно жесткой, острой мировой политической конфронтации". "Учитывая сложную международную обстановку, сегодня мы особенно ясно видим, насколько велика ценность диалога", - добавил Пофалла.
Горбачев совершал ошибки, а кто нет?
Пишущий на немецком языке и живущий в Германии русский писатель Владимер Каминер считает Горбачева исключительным явлением в современной политике. Обычно властителей "чествуют в собственной стране и презирают за границей", в то время как Горбачев гораздо популярнее на Западе, чем на родине, констатирует он в большой статье на портала t-online.
Михаил Горбачев и вокалист группы Scorpions Клаус Майне
Напоминая о самых больших ошибках экс-президента СССР, включая антиалкогольную кампанию и попытку замолчать катастрофу на Чернобыльской АЭС, Каминер полагает, что "Горбачев был и остается самым выдающимся политиком России, потому что его политика вызвала изменения". А общество жаждало перемен.
Аналогичной точки зрения придерживается и Клаус Майне (Klaus Meine), вокалист рок-группы Scorpions, чья баллада "Ветер перемен", написанная в 1990 году, считается символом окончания холодной войны и неофициальным гимном воссоединения Германии. Майне рассказал, как в декабре 1991 года, всего за несколько дней до своей отставки, Горбачев пригласил Scorpions в Кремль, что, по его словам, "стало особенной страницей в истории" рок-группы. "С тех пор у нас было много теплых встреч с этим человеком, который, по мнению многих, сумел изменить мир", - поделился знаменитый немецкий музыкант.
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Горбачев и немцы
Михаилу Горбачеву - 90 лет. Первый и единственный президент СССР родился 2 марта 1931 года. В эту круглую дату Михаила Сергеевича будут особенно тепло вспоминать в Германии. Со времен воссоединения страны немцы называют Горбачева просто "Gorbi". В этой галерее - краткая история этих особых отношений. Начнем с памятника "Отцам германского единства" перед издательством "Шпрингер" в Берлине.
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Горбачев и немцы
Памятник на предыдущем снимке открыли к 20-летию воссоединения Германии. Гельмут Коль, Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший в 1989-1990 годах сыграли решающие роли в этом процессе. Но не станем забегать вперед и будем продвигаться (более-менее) в хронологическом порядке. Перед нами редкий снимок - будущий генсек ЦК КПСС в Нюрнберге в 1975 году на мероприятии по случаю 30-летия окончания войны.
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Горбачев и немцы
Одна из первых фотографий Михаила Горбачева и Гельмута Коля. В марте 1985 года канцлер ФРГ приехал в Москву на похороны Константина Черненко, место которого в качестве советского лидера скоро займет Горбачев. Можно сказать, что перед нами - момент начала исторической дружбы двух политиков, повлиявшей на судьбу всей Европы.
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Горбачев и немцы
Вскоре после избрания Горбачева генсеком Москву посетил бывший канцлер ФРГ - социал-демократ Вилли Брандт. Во время своего канцлерства в 1969-1974 годах именно Брандт стал архитектором новой восточной политики, направленной на нормализацию отношений с СССР, ГДР и другими восточноевропейскими соседями, за что в 1971 году получил Нобелевскую премию мира. Горбачев станет лауреатом в 1990 году.
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Горбачев и немцы
В мае 1987 года, когда в СССР уже полным ходом шла начатая Горбачевым перестройка и проводилась политика гласности, лидеры коммунистических стран встретились в Восточном Берлине, чтобы отметить 750-летите (всего) этого города. Среди гостей были товарищи - Густав Гусак (ЧССР), Тодор Живков (Болгария), Янош Кадар (Венгрия), Николае Чаушеску (Румыния) и Войцех Ярузельский (Польша).
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Горбачев и немцы
На этом снимке нет советского лидера, но заочно он все же присутствует. Выступая перед Бранденбургскими воротами в июне 1987 года президент США Рональд Рейган произнес историческую фразу, позже - в 2012 году - увековеченную здесь же на бронзовой доске...
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Горбачев и немцы
"Мистер Горбачев, откройте эти ворота. Мистер Горбачев, снесите эту стену!" - "Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!".
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Горбачев и немцы
Наступил ключевой в послевоенной немецкой истории 1989 год - год, когда падет Берлинская стена. В июне - за несколько месяцев до этого события - советский лидер совершил государственный визит в ФРГ. Супружескую чету Горбачевых жители страны встретили не просто тепло. Восторг и эйфория - так, пожалуй, можно оисать атмосферу во время этой поездки, начавшейся в аэропорту Кельн / Бонн.
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Горбачев и немцы
Доверительные и дружеские отношения сложились не только между лидерами двух стран, но и между их супругами - Раисой Максимовной и Ханнелоре. Снимок сделан 12 июня 1989 года в Бонне.
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Горбачев и немцы
Фотографиями этой поездки в Германию - протокольных мероприятий и неформальных моментов - можно заполнить целый увесистый альбом. Здесь немцы приветствуют Михаила и Раису Горбачевых на Рыночной площади в Бонне - тогдашней столицы ФРГ. Также справа в кадре - министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе.
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Горбачев и немцы
Осенью этого же года Горбачев посетил Восточный Берлин, где на фоне панельных многоэтажек отмечали 40-летие создания ГДР. Снимок был сделан 7 октября во время военного парада, посвященного круглой дате. И парад, и день рождения ГДР станут последними в истории этой страны. Через месяц с небольшим падет Берлинская стена, а вместе с ней - и весь железный занавес.
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Горбачев и немцы
Эрих Хонеккер приветствовал гостя крепким поцелуем. Тогда же на встрече с функционерами Горбачев разъяснил немецким товарищам свою политику перестройки, призвал к реформам и произнес слова, вошедшие в историю: "Там, где опоздали, мы проиграли. Проигрывает тот, кто приходит слишком поздно". Немецкий перевод - "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" - стал в Германии крылатой фразой.
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Горбачев и немцы
Жители ГДР вовсю требовали реформ, выходя на понедельничные демонстрации, как здесь 23 октября в Лейпциге. Они скандировали не только "Wir sind das Volk" ("Мы - народ"), позже - "Wir sind ein Volk" ("Мы - один народ"), но и "Gorbi", "Perestroika", "Glasnost". Когда Стена падет, Москва не станет вмешиваться, даст немцам самим решить судьбу. Численность ЗГВ в ГДР превышала 300 тысяч военнослужащих.
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Горбачев и немцы
"Горбачев" освобождает голубей мира из клеток - в феврале 1990 года на карнавале в Майнце. Месяцы между падением Стены 9 ноября 1989 года и воссоединением Германии 3 октября 1990 года стали временем сложных переговоров с участием держав-победительниц во Второй мировой войне и представителей обоих немецких государств. Ключевыми моментами этого процесса стали личные встречи Коля и Горбачева.
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Горбачев и немцы
15 марта 1990 года генеральный секретарь ЦК КПСС был избран первым в истории президентом СССР. Что писали по этому поводу немецкие газеты? Вот несколько заголовков: "Вся власть - президенту", "У Горбачева нет полной свободы действий", "Наделен властью, как когда-то Сталин". Своей властью он, в любом случае, воспользовался иначе.
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Горбачев и немцы
Коль, Горбачев, Геншер, Шеварднадзе… Финальные переговоры о воссоединении страны прошли в июле 1990 года в резиденции советского правительства на Северном Кавказе. Перед нами - один из снимков, сделанных в Архызе. Позже эта массивная деревянная мебель, то есть ставшие легендарными пеньки - стулья и стол, были подарены Германии - стали историческими экспонатами.
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Горбачев и немцы
Вот они! Так сказать, простая и добротная садовая мебель из Архыза - на выставке "Пути к германскому единству", проходившей в Берлине в 2015 году по случаю 25-летия воссоединения страны. Результатом тогдашних переговоров двух лидеров в неформальной обстановке и без галстуков стало подписание международного соглашения в Кремле…
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Горбачев и немцы
12 сентября 1990 года в Москве был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, он же - Договор 2+4. Соглашение заключили ГДР и ФРГ плюс державы-победительницы во Второй мировой войне - Франция, СССР, Великобритания и США.
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Горбачев и немцы
"Спасибо, Горби!". Надпись на Берлинской стене, сделанная кем-то сразу после воссоединения страны. Большую часть этого сооружения, опоясывавшего Западный Берлин, скоро разберут. Оставят лишь немного - например, галерею под открытым небом East Side Gallery. Некоторые фрагменты установят в разных местах в качестве памятников. Часть раздробят на сувениры.
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Горбачев и немцы
Пожалуй, самым известным произведением East Side Gallery является "Братский поцелуй" Брежнева и Хонеккера, но Горбачев здесь тоже присутствует - за рулем мировой политики в виде серпа и молота. Всего весной 1990 года на этом участке Берлинской стены появилось более сотни работ, созданных художниками из двух десятков стран.
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Горбачев и немцы
Горбачев стал первым иностранным лидером, посетившим Германию после воссоединения. Во время визита в ноябре 1990 года в Бонне во дворце Шаумбург был подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между ФРГ и СССР - первое международное соглашение объединенной Германии. Немцы, в частности, обязались заботиться о всех советских памятниках и солдатских могилах на своей территории.
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Горбачев и немцы
Своих особенных гостей Гельмут Коль приглашал на родину - в регион Пфальц, где угощал здешним вином и местным деликатесом - фаршированным свиным желудком. Этот снимок сделан в ноябре 1990 года как раз во время такой поездки Горбачевых в Оггерсхайм, где был расположен частный дом канцлера германского единства - еще со времен, когда он начинал свою карьеру в земле Рейнланд-Пфальц.
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Горбачев и немцы
В конце 1991 года СССР распался. Уже в 1992 году начал работу Горбачев-Фонд, созданный бывшим советским президентом для изучения истории Перестройки и других исследований. В Германию Горбачев в этот новый период своей жизни приезжал регулярно. В 1996 году чета Горбачевых участвовала в легендарном немецком телешоу - программе "Поспорим, что…" ("Wetten, daß...").
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Горбачев и немцы
Горбачев не только часто посещал Германию по делам, но и некоторое время даже здесь жил. До 2017 года семья владела виллой на озере Тегернзе под Мюнхеном. Однако на этой более ранней фотографии запечатлен трагический момент. Горбачев в Мюнстере в машине российского посольства после того, как в клинике этого немецкого города 20 сентября 1999 года от лейкемии скончалась Раиса Максимовна.
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Горбачев и немцы
Михаил Горбачев, конечно же, был гостем юбилеев, связанных с падением Берлинской стены и воссоединением Германии, а также участвовал в разных других мероприятиях - например, проходивших в октябре 2007 года в Висбадене германо-российских правительственных консультациях, в которых принимали участие Ангела Меркель и Владимир Путин.
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Горбачев и немцы
Горбачев и… кто-то очень знаменитый не из политиков. Пришел черед показать и посмотреть хотя бы несколько таких кадров. Начнем с короля моды - немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, которому бывший президент СССР в 2003 году вручил в Гамбурге премию World Fashion Award.
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Горбачев и немцы
По какому поводу где-то в Германии могут оказаться рядом на сцене Михаил Горбачев и Леонардо Ди Каприо - голливудская звезда с немецкими корнями? Конечно же, во время международного кинофестиваля Берлинале, вернее - на гала-концерте Cinema for Peace в феврале 2010 года.
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Горбачев и немцы
Горбачев и Удо Линденберг - певец, художник, рок-поэт германского единства. В 1979 году власти ГДР не разрешили ему дать концерт в Восточном Берлине, после чего он написал хит "Спецпоезд на Панков", вошедший в историю объединения Германии и заканчивавшийся обращением на русском языке: "Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР!".
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Горбачев и немцы
Автор этого необычного портрета - художник-концептуалист Ханс-Юрген Шульт, работающий под псевдонимом HA Schult. Он был создан в рамках проекта "Hotel Europa". Соседями Горбачева в этом концептуальном отеле стали, в частности, Пабло Пикассо, Конрад Аденауэр, Ангела Меркель, Владимир Путин, Нельсон Мандела, Анна Франк и Джон Леннон.
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Горбачев и немцы
Один немецкий памятник Михаилу Сергеевичу мы уже видели в самом начале - в Берлине. Памятником и завершим. В 2020 году в восточногерманском городе Дессау-Рослау в земле Саксония-Анхальт появился уже второй - был открыт в день 30-летия воссоединения страны - 3 октября.
Автор: Максим Нелюбин