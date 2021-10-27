Станет ли Украина жесткой президентской республикой?

Украина, парламентско-президентская республика, должна стать "жесткой президентской". Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью сайту "РБК-Украина". Эту позицию политик назвал личным мнением, а не потенциальным вектором развития государства. С другой стороны, политические эксперты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский и без изменения государственного устройства все больше сосредотачивает вокруг себя власть. Означает ли это, что Украина идет к авторитаризму?

Личное мнение или зондирование настроений?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов

Как заявил Данилов, Украине нужно "раз и навсегда" определиться с государственным устройством. "У нас получается, что мы всенародно избираем президента, на него возлагаются надежды, но, согласно Конституции, у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда, следуя логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и ставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избирать президента", - заявил секретарь СНБО. По его мнению, парламентско-президентские республики могут существовать в условиях устоявшейся демократии, у которой есть корни, и для этого "должны пройти столетия".

"Интервью Данилова отображало больше его личную позицию, нежели какие-то внутренние процессы и работу, которая бы велась в этом направлении, - считает директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. - Тем более, все понимают, что для этого нужно вносить изменения в Конституцию Украины. А для этого необходимы две сессии Верховной Рады Украины, 300 голосов народных депутатов и довольно много времени. Сказать, что сейчас есть "запас прочности" в виде этих 300 голосов, нельзя".

Впрочем, по мнению белорусско-украинского эксперта программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игоря Тышкевича, это заявление может быть зондированием реакции политических групп и СМИ на подобные инициативы.

Управление государством как бизнесом

При этом эксперты соглашаются: государственное устройство Украины в период президентства Зеленского фактически и так смещается в сторону президентско-парламентской формы правления. В силу того, что впервые в истории современной Украины в Верховной раде есть однопартийное пропрезидентское большинство, у главы государства существуют возможности контролировать не только парламент, но и правительство, отмечает руководитель киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Руководитель киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

"Юридически, формально Украина является парламентско-президентской республикой. А де-факто действует режим президентско-парламентской за счет того, что правительство находится в полной зависимости от Офиса президента Украины (ОП). Кадровая политика определяется в ОП и так далее. Для Зеленского это удобно и, как мне кажется, соответствует его управленческому мировоззрению. Как в бизнесе: руководитель компании - в данном случае государства - единолично принимает решения. Есть советники, есть исполнительный директор, в роли которого сейчас руководитель ОП Андрей Ермак, и с их помощью решаются вопросы", - отмечает эксперт.

По мнению Игоря Петренко, тенденции к концентрации власти вокруг президента были в Украине и раньше. "С точки зрения того, что есть монобольшинство, Зеленский имеет большее влияние. Но в целом нельзя сказать, что это какая-то уникальная ситуация для украинской власти. Любой президент при нынешней форме правления всегда будет пытаться сконцентрировать власть, расширить ее", - считает он. По мнению эксперта, зачастую это делается для реализации решений. Ведь если нет возможности эффективно проводить законы через парламент, то обещания и пункты избирательной программы реализовать не удастся, отмечает Петренко.

От концентрации власти к авторитаризму?

Заседание Верховной рады

По мнению политических экспертов, говорить о том, что Украина движется к авторитаризму, пока рано. "При авторитарном режиме в Украине все оппозиционные лидеры находились бы либо за решеткой, либо сидели бы по лавкам и ничего не могли бы сделать", - отмечает Фесенко. С этим соглашается и Петренко: пока в Украине действительно есть система сдерживанияи противовесов, оппозиционные политические силы и конкурентные выборы, утверждать, что концентрация власти вокруг Зеленского грозит диктатурой, оснований нет.

Если в вопросе концентрации власти в своих руках Зеленский не уникален, то инструменты, которые он использует, несколько нетипичны, добавляет Игорь Тышкевич. "По состоянию на сегодняшний день Зеленский с помощью решений СНБО пытается атаковать несколько промышленно-экономических и политических групп. За счет этого он получает возможность принятия управленческих решений и их выполнения в полном объеме. Вопрос в том, что решения, которые принимает СНБО, - это не изменение механизма, это временная заплатка. Но то, что они якобы могут выполняться быстро, нравится населению – избирателям Зеленского", - считает эксперт.

По мнению Тышкевича, быстрые решения СНБО, такие как санкции, могут дать шанс на построение полноценной системы: законов и рычагов, которые обеспечат их выполнение. Он прогнозирует, что перед Зеленским будет стоять выбор - попробовать построить такую систему, которая сможет обеспечить выполнение законов, или продолжить гонку за легитимностью и рейтингами. Во втором случае, по мнению Тышкевича, украинский президент может повторить путь белорусского правителя Александра Лукашенко образца 1997 года - тот выбрал построение диктатуры, а не обновление системы.

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