 Станет ли Украина жесткой президентской республикой? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 28.10.2021

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Украина

Станет ли Украина жесткой президентской республикой?

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна должна быть президентской республикой, а ее глава - решать все процессы. DW спросила у экспертов, указывает ли это заявление на движение к авторитаризму.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Украина, парламентско-президентская республика, должна стать "жесткой президентской". Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью сайту "РБК-Украина". Эту позицию политик назвал личным мнением, а не потенциальным вектором развития государства. С другой стороны, политические эксперты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский и без изменения государственного устройства все больше сосредотачивает вокруг себя власть. Означает ли это, что Украина идет к авторитаризму?

Личное мнение или зондирование настроений?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов

Как заявил Данилов, Украине нужно "раз и навсегда" определиться с государственным устройством. "У нас получается, что мы всенародно избираем президента, на него возлагаются надежды, но, согласно Конституции, у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда, следуя логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и ставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избирать президента", - заявил секретарь СНБО. По его мнению, парламентско-президентские республики могут существовать в условиях устоявшейся демократии, у которой есть корни, и для этого "должны пройти столетия".

"Интервью Данилова отображало больше его личную позицию, нежели какие-то внутренние процессы и работу, которая бы велась в этом направлении, - считает директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. - Тем более, все понимают, что для этого нужно вносить изменения в Конституцию Украины. А для этого необходимы две сессии Верховной Рады Украины, 300 голосов народных депутатов и довольно много времени. Сказать, что сейчас есть "запас прочности" в виде этих 300 голосов, нельзя".

Впрочем, по мнению белорусско-украинского эксперта программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игоря Тышкевича, это заявление может быть зондированием реакции политических групп и СМИ на подобные инициативы.

Управление государством как бизнесом

При этом эксперты соглашаются: государственное устройство Украины в период президентства Зеленского фактически и так смещается в сторону президентско-парламентской формы правления. В силу того, что впервые в истории современной Украины в Верховной раде есть однопартийное пропрезидентское большинство, у главы государства существуют возможности контролировать не только парламент, но и правительство, отмечает руководитель киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Руководитель киевского Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко

Руководитель киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

"Юридически, формально Украина является парламентско-президентской республикой. А де-факто действует режим президентско-парламентской за счет того, что правительство находится в полной зависимости от Офиса президента Украины (ОП). Кадровая политика определяется в ОП и так далее. Для Зеленского это удобно и, как мне кажется, соответствует его управленческому мировоззрению. Как в бизнесе: руководитель компании - в данном случае государства - единолично принимает решения. Есть советники, есть исполнительный директор, в роли которого сейчас руководитель ОП Андрей Ермак, и с их помощью решаются вопросы", - отмечает эксперт.

По мнению Игоря Петренко, тенденции к концентрации власти вокруг президента были в Украине и раньше. "С точки зрения того, что есть монобольшинство, Зеленский имеет большее влияние. Но в целом нельзя сказать, что это какая-то уникальная ситуация для украинской власти. Любой президент при нынешней форме правления всегда будет пытаться сконцентрировать власть, расширить ее", - считает он. По мнению эксперта, зачастую это делается для реализации решений. Ведь если нет возможности эффективно проводить законы через парламент, то обещания и пункты избирательной программы реализовать не удастся, отмечает Петренко.

От концентрации власти к авторитаризму?

Заседание Верховной рады

Заседание Верховной рады

По мнению политических экспертов, говорить о том, что Украина движется к авторитаризму, пока рано. "При авторитарном режиме в Украине все оппозиционные лидеры находились бы либо за решеткой, либо сидели бы по лавкам и ничего не могли бы сделать", - отмечает Фесенко. С этим соглашается и Петренко: пока в Украине действительно есть система сдерживанияи противовесов, оппозиционные политические силы и конкурентные выборы, утверждать, что концентрация власти вокруг Зеленского грозит диктатурой, оснований нет.

Если в вопросе концентрации власти в своих руках Зеленский не уникален, то инструменты, которые он использует, несколько нетипичны, добавляет Игорь Тышкевич. "По состоянию на сегодняшний день Зеленский с помощью решений СНБО пытается атаковать несколько промышленно-экономических и политических групп. За счет этого он получает возможность принятия управленческих решений и их выполнения в полном объеме. Вопрос в том, что решения, которые принимает СНБО, - это не изменение механизма, это временная заплатка. Но то, что они якобы могут выполняться быстро, нравится населению – избирателям Зеленского", - считает эксперт. 

По мнению Тышкевича, быстрые решения СНБО, такие как санкции, могут дать шанс на построение полноценной системы: законов и рычагов, которые обеспечат их выполнение. Он прогнозирует, что перед Зеленским будет стоять выбор - попробовать построить такую систему, которая сможет обеспечить выполнение законов, или продолжить гонку за легитимностью и рейтингами. Во втором случае, по мнению Тышкевича, украинский президент может повторить путь белорусского правителя Александра Лукашенко образца 1997 года - тот выбрал построение диктатуры, а не обновление системы.

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