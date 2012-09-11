Секретарь СНБО высказался за переход Украины к латинице

Украина должна перейти к использованию латиницы. Такое мнение высказал в субботу, 11 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Считаю, что это будет одной из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - заявил он "Радио Свобода".

При этом Данилов высказался за обязательное изучение английского языка, уже начиная с детского сада. "Я - за два языка в нашей стране. Английский должен быть обязательно", - полагает глава СНБО. По его мнению, речь идет о средстве цивилизованного общения, которым должны владеть все.

"Пожилым - сложно, но это - одно дело, а, начиная с детского сада, в школах, это должно быть", - подчеркнул он. Алексей Данилов при этом не обозначил конкретных сроков реализации данных инициатив.

С января украинский - основной язык в сфере услуг

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с постановлением руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики госучреждений обязаны владеть украинским и использовать его при исполнении своих служебных обязанностей. Кроме того, с 16 января украинский стал основным языком в сфере услуг в стране.

Конституция Украины гарантирует защиту русского

Вместе с тем в статье 10 конституции страны прописано, что в Украине "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале сентября, однако, высказывал мнение, что в Украине "объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования". По мнению Лаврова, дискриминация достигла масштабов бедствия.

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