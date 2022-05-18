США займутся сбором доказательств военных преступлений РФ в Украине

Госдепартамент США объявил о создании нового подразделения для расследования, документирования и публикации предполагаемых военных преступлений России в Украине. Обсерватория конфликта "соберет, проанализирует и сделает широко доступными доказательства совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине", говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник, 17 мая.

Подразделение будет собирать информацию из открытых и коммерческих источников, в том числе данные из соцсетей и с коммерческих спутниковых снимков, для использования в гражданских и уголовных судебных процессах. Под эгидой обсерватории будет создан сайт, призванный противодействовать "усилиям России по дезинформации и пролить свет на злоупотребления", говорится в сообщении Госдепартамента США.

В работе подразделения примут участие Госдеп, компания-разработчик картографического программного обеспечения Esri, лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета; Смитсоновская инициатива по спасению культуры и PlanetScape Ai, которая сочетает анализ на основе искусственного интеллекта со спутниковыми снимками и другими данными.

Возможные военные преступлений России в Украине

Расследованием возможных военных преступлений России занимается и сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Первое дело уже было передано в суд в начале мая - в отношении российского военного, которого обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.

Кроме того, собственные расследования начали более 10 государств ЕС, в их числе - Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге ведет следствие на глобальном уровне. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. 17 мая главный прокурор МУС Карим Хан сообщил, что направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию органа.

Международные наблюдатели, журналисты, организации, а также страны неоднократно указывали на многочисленные свидетельства того, что российские войска с момента вторжения в Украину совершали серьезные военные преступления. Среди прочего, по данным ОБСЕ, имеются "достоверные доказательства" пыток и жестокого обращения, а также целенаправленных убийств и похищений гражданских лиц. Самым известным местом массовых преступлений стал город Буча под Киевом, где после ухода российских войск обнаружили тела сотен убитых мирных жителей.

Смотрите также:

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В освобожденных городах и населенных пунктах Киевской области уже более недели ищут, эксгумируют и хоронят убитых и погибших мирных жителей. Проводят следственные действия. Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Бузовая… В фотохронике войны в Украине - снимки, сделанные в некоторых из этих мест за несколько последних дней. ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Следственные действия проводятся при участии международных экспертов. Присутствуют украинские и иностранные журналисты. В Бучу приезжают зарубежные политики. Агентства публикуют кадры - лица и тела погибших, обгоревшие трупы, обугленные внутренние органы… Не скрывая ничего, без ретуши. Такие снимки увидят во время судебных процессов. Трудно определить черту - что и как показать здесь и сейчас.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В Буче уже обнаружены тела более чем четырехсот погибших мирных жителей. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Федорук. 12 апреля здесь начали вскрывать вторую братскую могилу и эксгумировать тела из нескольких захоронений на частной территории.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Руководитель Бучанской прокураторы Руслан Кравченко сообщил подробности эксгумации второй части массового захоронения: "Практически все найденные здесь люди были расстреляны на улицах города Буча. <...> На некоторых телах видны следы пыток, люди лежат с завязанными руками и ногами, есть тела со сломанными костями".

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Один из украинских добровольцев, участвующий в эксгумации тел из массовых захоронений в Буче.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Буча стала символом насилия по отношению к гражданскому населению во время войны. Власти Украины и западных государств обвиняют служащих российской армии в расправах над жителями. Правоохранительные органы Украины расследуют многочисленные факты изнасилований и мародерства во время оккупации. Россия все обвинения отвергает, заявляя о фейках.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 70-летняя жительница Бучи Надежда Трубчанинова около тела 48-летнего сына Вадима, убитого солдатами российской армии 30 марта.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 45-летний Анатолий Морыкин во время похорон своей матери - 82-летней Валентины Морыкиной, скончавшейся во время оккупации Бучи в доме престарелых из-за плохих условий и невозможности оказания должного ухода.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Родственники предают земле тело 37-летнего Андрея Матвейчука, служившего в территориальной обороне. Он был похищен российскими солдатами в Буче, подвергнут пыткам и убит.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Так сейчас выглядят улицы в Буче. До российского военного вторжения и временной оккупации здесь под Киевом проживало около 35 тысяч человек. По данным местных властей, помимо объектов критической инфраструктуры в городе разрушены и не подлежат восстановлению около 20 процентов многоэтажных зданий. Также сгорело около 150 частных жилых домов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Село Гавронщина около поселка Макаров в Киевской области. 14 марта российские военные расстреляли здесь частный автомобиль, в котором находилось четверо взрослых и один ребенок. Местные жители похоронили убитых около своего дома. Тела были эксгумированы 10 апреля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В селе Бузовая в Киевской области 10 апреля была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Село было оккупировано российскими подразделениями 28 февраля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Еще один снимок из Бузовой. Матери только что сообщили о найденном теле сына. Как сообщили местные власти, тела убитых обнаружили также рядом на дороге примерно в десяти автомобилях со следами обстрелов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В поселке городского типа Бородянка под Киевом идет разбор завалов, под которыми обнаруживают тела погибших. Поселок был практически полностью разрушен. До начала войны здесь проживало около 13 тысяч человек.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. Работы займут еще много времени. По данным ГСЧС на вечер 11 апреля, c начала проведения работ из-под завалов было изъято 19 погибших.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области С начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на полночь 11 апреля ООН подтверждает гибель 1892 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара по правам человека. Реальные цифры - выше. Накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что только в этом осажденном городе за время войны погибло более 10 тысяч мирных жителей. Автор: Николай Пермяков

