 США займутся сбором доказательств военных преступлений РФ в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2022

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Мир

США займутся сбором доказательств военных преступлений РФ в Украине

Госдеп США создает площадку для сбора и анализа доказательств военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Тела убитых на улице в Буче после отхода российских войск, 2 апреля 2022 года

Тела убитых на улице в Буче

Госдепартамент США объявил о создании нового подразделения для расследования, документирования и публикации предполагаемых военных преступлений России в Украине. Обсерватория конфликта "соберет, проанализирует и сделает широко доступными доказательства совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине", говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник, 17 мая.

Подразделение будет собирать информацию из открытых и коммерческих источников, в том числе данные из соцсетей и с коммерческих спутниковых снимков, для использования в гражданских и уголовных судебных процессах. Под эгидой обсерватории будет создан сайт, призванный противодействовать "усилиям России по дезинформации и пролить свет на злоупотребления", говорится в сообщении Госдепартамента США.

В работе подразделения примут участие Госдеп, компания-разработчик картографического программного обеспечения Esri, лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета; Смитсоновская инициатива по спасению культуры и PlanetScape Ai, которая сочетает анализ на основе искусственного интеллекта со спутниковыми снимками и другими данными.

Возможные военные преступлений России в Украине

Расследованием возможных военных преступлений России занимается и сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Первое дело уже было передано в суд в начале мая - в отношении российского военного, которого обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.

Кроме того, собственные расследования начали более 10 государств ЕС, в их числе - Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге ведет следствие на глобальном уровне. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. 17 мая главный прокурор МУС Карим Хан сообщил, что направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию органа.

Международные наблюдатели, журналисты, организации, а также страны неоднократно указывали на многочисленные свидетельства того, что российские войска с момента вторжения в Украину совершали серьезные военные преступления. Среди прочего, по данным ОБСЕ, имеются "достоверные доказательства" пыток и жестокого обращения, а также целенаправленных убийств и похищений гражданских лиц. Самым известным местом массовых преступлений стал город Буча под Киевом, где после ухода российских войск обнаружили тела сотен убитых мирных жителей.

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    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

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    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

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    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

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  • Бороднянка, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. Работы займут еще много времени. По данным ГСЧС на вечер 11 апреля, c начала проведения работ из-под завалов было изъято 19 погибших.

  • Бородянка, 8 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

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    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:23

Буча: как город выглядит сейчас и что говорят жители? (09.05.2022)

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