 США вводят визовые санкции в отношении ряда белорусов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.02.2022

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Беларусь

США вводят визовые санкции в отношении ряда белорусов

Меры коснутся белорусов, причастных к преследованию диссидентов за рубежом, заявил глава Госдепа США. Накануне Олимпиады в Китае Энтони Блинкен напомнил о давлении режима Лукашенко на спортсменов Беларуси.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в Берлин-Бранденбургской академии наук

Госсекретарь США Энтони Блинкен (фото из архива)

США вводят визовые санкции в отношении ряда граждан Беларуси, причастных к преследованию диссидентов за пределами территории республики. Соединенные Штаты осуждают подобную деятельность, включая попытку насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном в четверг, 3 февраля. Американское внешнеполитическое ведомство не указало, кто именно подпадет под ограничительные меры.

Вашингтон "аплодирует  Белорусскому фонду спортивной солидарности (BSSF) за его усилия по поддержке и защите прав атлетов" на фоне жесткого давления со стороны режима правителя Беларуси Александра Лукашенко, отметили в Госдепартаменте. "Мы выражаем солидарность с Тимановской и всеми столкнувшимися с попыткой режима заставить критиков замолчать", - указывается в документе.

Вашингтон вновь призвал официальный Минск прекратить давление на гражданское общество, независимые СМИ, политическую оппозицию, спортсменов, студентов и юристов, а также незамедлительно освободить всех политических заключенных, выполнять взятые на себя обязательства по защите прав человека и провести свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей.

Что происходит в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. По статьям, связанными с протестами, осуждены сотни граждан. Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели несколько пакетов санкций в отношении сложившегося в Беларуси режима. Летом 2021 года режим Лукашенко ликвидировал все независимые СМИ в республике.

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  • Плакат Владимира Цеслера

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    Известный дизайнер Владимир Цеслер посвятил белорусскому протесту немало работ. Опасаясь репрессий, он уехал из страны, но продолжает освещать тему перемен. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал на выборах президента 80% голосов, но сторонники оппозиции говорят о масшабных фальсификациях. По некоторым онлайн-опросам, за него голосовали 3%. Эти цифры породили множество мемов.

  • Плакат Владимира Цеслера

    Белорусский протест - в искусстве плаката

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  • Плакат белорусской художницы Анны Мурайды

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Попрание прав человека

    Правозащитники говорят о вопиющих нарушениях в Беларуси. Amnesty International указывает на то, что судебные органы используются для наказания тех, кто пострадал от действий силовиков, а не для привлечения виновных к ответственности. Около 700 белорусов подали заявления о пытках и избиениях. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Плакат Анны Мурайды.

  • Плакат Анны Мурайды

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Цвета протеста

    Историческая бело-красно-белая (БЧБ) символика в Беларуси правратилась в символику протестующих. Власти называют ее демонстрацию, пусть даже в виде детского рисунка на окне или на носках, незаконным пикетом, выписывают за нее штрафы, задерживают. Один из свежих примеров: за красно-белые косички жительница Минска должна выплатить около 1000 долларов.

  • Автозаки на плакате белорусского художника Ника Осадчего

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Кошмар белоруса - автозак

    Автозаки стали символом задержаний и пыток в отношении не только протестующих, но и случайных прохожих, которых силовики принимают за таковых. Сами белорусы называют боязнь этого спецтранспорта, колесящего по улицам городов, "бусофобией". Ей посвятил свою работу белорусский художник-концептуалист Ник Осадчий.

  • Плакат Ольги Балай

    Белорусский протест - в искусстве плаката

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    Цветы и стремление к мирному диалогу против колючей проволоки и автоматов. Иллюстратор Ольга Балай посвятила эту работу пенсионерке Нине Багинской - одному из символов белорусской революции. Свой протест художники выражают и в соцсетях под хештегами #культпрaтэст #культпротест #cultprotest. Экспозиция в Эссене продлится до 24 октября.

    Автор: Райна Бройер, Янина Мороз


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