США вернулись в Совет ООН по правам человека

Генассамблея ООН в четверг, 14 октября, проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека. Для этого было необходимо простое большинство голосов. США оказались в числе 18 стран, избранных в этот орган. В него, в частности, вошли такие страны, как Литва, Люксембург, Индия, Аргентина, а также Казахстан, Катар, ОАЭ и Эритрея.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты намерены попасть в состав членов Совета по правам человека ООН на срок с 2022 по 2024 год. "Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению" в Совет, заявил Блинкен 24 февраля.

В то же время он отметил, что новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывало предыдущее правительство под руководством президента Дональда Трампа. В частности, по словам Блинкена, речь идет о предвзятом отношении Совета к Израилю. В то же время США намерены убедиться, что страны-члены Совета соответствуют "высоким стандартам" в области прав человека.

Выход США из Совета ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека в 2006 году пришел на смену Комиссии ООН по правам человека, существовавшей с 1946 года. Участниками Совета являются 47 стран, которых избирает Генеральная ассамблея ООН на три года, они не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. У группы восточноевропейских государств в этом органе шесть мест. У Азии и Африки - по 13 мест, у Латинской Америки - восемь и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль - семь мест. В настоящее время в Совет в числе прочих входят Россия, Китай и Германия.

Каждый член Совета избирается большинством голосов членов Генассамблеи путем прямого тайного голосования. Согласно провозглашенным принципам ООН, члены Совета должны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека. Если они будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство в Совете может быть приостановлено двумя третями голосов членов ГА ООН.

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Трамп раскритиковал этот межправительственный орган за отношение к Израилю и отсутствие реформ.

Смотрите также:

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Новые вызовы, старые темы 46-му президенту США Джо Байдену досталось тяжелое наследство. За четыре года администрация Дональда Трампа сожгла множество мостов, разрушая стратегические альянсы и отношения, строившиеся годами. Эксперты полагают, что основным внешнеполитическим оружием нового президента станет двусторонний и многосторонний диалог. Но перед США стоят и серьезные внутриполитические вызовы.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США 100 миллионов за 100 дней Сотни тысяч новых случаев заражения каждый день, тысячи умерших от COVID-19 - пандемия коронавируса безжалостна к американцам. До избрания Байден обещал, что за первые 100 дней его президентства прививки будут сделаны 100 млн человек, почти трети населения США. Среди других мер: обязательное ношение масок в общественных местах, увеличение количества тестов, новые правила въезда в страну.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Возвращение во Всемирную организацию здравоохранения Едва въехав в Белый дом, Байден подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). О разрыве отношений с ВОЗ в мае 2020 года заявил Дональд Трамп, обвинивший организацию в подконтрольности Китаю. США уже объявили о присоединении к COVAX. Это инициатива ВОЗ, при помощи которой осуществляется снабжение слаборазвитых стран вакцинами от коронавируса.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Во главе угла - борьба с изменением климата Байден также отменил решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату. По словам президента, борьба с изменениями климата будет поставлена во главу угла внешней политики и политики безопасности его администрации. Он также подписал указ, согласно которому американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральных землях.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Конец Стене Байден отменил начатое Трампом возведение антимигрантской стены на границе с Мексикой. Как отмечается на сайте Белого дома, 46-й президент США намерен реформировать "давно сломанную и хаотичную" иммиграционную систему. Главная предпосылка его стратегии в этом вопросе - убеждение, что Америка безопаснее, сильнее и процветает благодаря справедливой иммиграционной системе, приветствующей мигрантов.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Евросоюз готов к новым отношениям Трамп видел в Евросоюзе экономического соперника и, по оценкам экспертов, активно пытался расколоть его. После победы Байдена в Брюсселе вздохнули с облегчением. "Спустя четыре долгих года у Европы снова появится друг в Белом доме", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), добавив, что ЕС готов возобновить связи с США, чтобы "вдохнуть новую жизнь в наш альянс".

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Основная внешнеполитическая проблема - Китай Согласно соцопросам, большинство американцев отрицательно относятся к Китаю. Новый госсекретарь Энтони Блинкен уже назвал Поднебесную основной внешнеполитической проблемой США на ближайшие годы. В одном из интервью Байден заявил, что провел с главой КНР Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой политик в мире. "У этого парня нет ни одной демократической кости в теле", - заметил Джо Байден.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Отношения с Россией будут сложными Во время первого разговора с Владимиром Путиным Байден дал понять, что серьезных улучшений в отношениях ждать не приходится. Как заявили в Белом доме, Байден выразил обеспокоенность действиями российских властей, включая сообщения о том, что Россия назначала награды за убийство американских солдат в Афганистане, а также вмешательством Кремля в выборы в США в 2020 году и отравлением Навального.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Плохая сделка для Европы Джо Байден называет газопровод "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы". Как заявили в Белом доме, администрация проводит оценку санкций, введенных Трампом против газопровода и консультируется с европейскими партнерами. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Вашингтон постарается убедить европейцев прекратить поддержку проекта, иначе США задействуют все доступные средства давления.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Перезапуск СНВ-3 Байден выполнил одно из предвыборных обещаний: в разговоре с Владимиром Путиным стороны договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок его действия - на сегодня единственного соглашения о контроле за ядерными вооружениями - истекал 5 февраля. Трамп не хотел продлевать договор, обвиняя Кремль в нарушении его условий и призывая привлечь к новому соглашению Китай.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Ядерная сделка с Ираном США намерены вернуться и к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе при условии, что Тегеран откажется от обогащения урана сверх ограничений, установленных сделкой 2015 года. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе из договора, назвал Иран главным государством - спонсором терроризма и пригрозил ввести санкции "самого высокого уровня".

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Посольство останется в Иерусалиме Новая администрация намерена оставить американское посольство в Израиле в Иерусалиме. Новый госсекретарь США Блинкен на слушаниях в сенате заявил, что Израиль остается важнейшим союзником Америки в ближневосточном регионе и Вашингтон продолжит его поддерживать. По словам Блинкена, США признают Иерусалим столицей Израиля. Посольство было перенесено в Иерусалим по решению Трампа в мае 2018 года.

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США Санкции будут пересмотрены. Но не все Джанет Йеллен, ставшая первой в истории женщиной на посту министра финансов США, во время слушаний в Конгрессе заявила, что новая администрация пересмотрит режим санкций, чтобы они использовались "стратегически и должным образом". Это не касается ограничений, введенных против "российских игроков за территориальную агрессию в Восточной Украине и в Крыму и угрозы национальной безопасности США". Автор: Виталий Кропман

