США созывают Совбез ООН из-за российских войск у границ Украины

США запросили встречу Совета Безопасности ООН по текущему кризису, связанному с российскими войсками у границ Украины. Об этом в Вашингтоне собщили в четверг, 27 января. Публичное обсуждение этой темы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке должно пройти в понедельник, 31 января.
США и их европейские союзники опасаются вторжения России в Украину. Они требуют, чтобы более 100 тысяч российских военнослужащих отошли от украинской границы. Вашингтон также беспокоит скопление российских войск в Беларуси. Американские власти хотят использовать международную арену как средство оказания давления на Москву. Миссия США в ООН заявила: "Поскольку мы продолжаем неустанно заниматься дипломатией для снижения напряженности перед лицом этой серьезной угрозы европейскому и глобальному миру и безопасности, Совет Безопасности ООН - это важнейшее место для дипломатии".
Близ украинской границы могут находиться до 120 тысяч военных РФ
Ранее в тот же день агентство dpa со ссылкой на данные западных спецслужб сообщило, что Россия в последнее время продолжала высокими темпами перебрасывать военнослужащих к границе с Украиной и увеличила контингент в приграничных районах до 112-120 тысяч. Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек, указало dpa.
Во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие подобных планов.
Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.
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Автор: Сергей Елкин