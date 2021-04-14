 США и НАТО начали подготовку к выводу войск из Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2021

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Мир

США и НАТО начали подготовку к выводу войск из Афганистана

Официально вывод войск из Афганистана начнется лишь 1 мая, но действия на местах в рамках этого процесса уже ведутся. Талибы отказываются участвовать в мирных конференциях, пока из страны не выведут все зарубежные силы.

Американские солдаты в Афганистане

Американские солдаты в Афганистане

Спустя почти 20 лет военного присутствия в Афганистане США и НАТО фактически начали процесс вывода войск из этой страны, приступив к действиям по подготовке на местах. Об этом в воскресенье, 25 апреля, журналистам в Кабуле заявил командующий войсками НАТО и США в Афганистане американский генерал Остин Скотт Миллер, уточнив, что официальной датой начала вывода военнослужащих будет 1 мая.

По его словам, запланированный упорядоченный процесс отвода войск означает, что все базы и другая техника будут переданы афганским силам безопасности. По официальным данным, в последнее время в Афганистане находилось 2500 американских солдат. Кроме того, в стране до сих пор насчитывается около 18 000 американских подрядчиков, выполняющих различные задачи. В общей сложности в стране насчитывается около 7500 солдат НАТО, в том числе около 1100 - из Германии.

"Талибан" требует полного вывода войск

В середине апреля президент США Джо Байден объявил, что американские войска вернутся домой к 11 сентября. После этого решение вывести войска из Афганистана принял также и Североатлантический альянс. Сейчас ведутся переговоры о переносе вывода войск на 4 июля. Обе даты символические: 11 сентября 2001 года в США была совершена серия терактов, приведших к гибели около трех тысяч человек, а 4 июля - национальный праздник США, День независимости.

Радикальное исламское движение "Талибан" заявило, что не будет участвовать в мирных конференциях по Афганистану до тех пор, пока все иностранные силы не будут выведены из страны.

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    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

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    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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США: непростой путь из Афганистана

Контекст

Пентагон усилит защиту войск при выводе из Афганистана

"Талибан" недоволен переносом срока вывода американского контингента. В Пентагоне просчитали вариант, при котором исламистские боевики попытаются помешать США эвакуировать войска из Афганистана.  

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