 Пентагон усилит защиту войск при выводе из Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2021

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Мир

Пентагон усилит защиту войск при выводе из Афганистана

"Талибан" недоволен переносом срока вывода американского контингента. В Пентагоне просчитали вариант, при котором исламистские боевики попытаются помешать США эвакуировать войска из Афганистана.

Солдаты США идут к вертолету в Афганистане

Солдаты США в Афганистане

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил решения по усилению защиты американских военнослужащих в Афганистане в период вывода их из этой страны. Об этом сообщил в пятницу, 23 апреля, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. В числе мер по защите американского контингента он назвал развертывание в регионе дальних бомбардировщиков. Кроме того, атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" должен оставаться в зоне оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, куда входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.

Кирби указал, что в Пентагоне просчитан сценарий, при котором "Талибан" может противодействовать выводу войск. Он пообещал, что при эвакуации из Афганистана защита войск будет на высшем уровне.

Часть своих вооружений и военной техники, находящихся в Афганистане, американцы планируют передать властям в Кабуле, другую часть - вывезти с собой, третью - уничтожить. Возможно, какие-то вооружения будут развернуты в регионе, заявил пресс-секретарь.

Байден передвинул срок вывода войск

Военный контингент США находятся на территории Афганистана с 2001 года. Через 10 лет началось его постепенное сокращение, и в 2014 году США вывели из страны основные боевые силы.

В конце февраля 2020 года США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Оно предусматривало полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

Однако 14 апреля 2021 президент США Джо Байден заявил о смещении сроков вывода войск. Его завершение намечено теперь не 1 мая, а  11 сентября. Изменение сроков вызвало резкое недовольство в руководстве Талибана, обвинившего США в нарушении договоренностей.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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