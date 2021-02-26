Министр обороны ФРГ обеспокоена ростом угроз для бундесвера в Афганистане

После продления мандата бундесвера в Афганистане, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) опасается усиления рисков для немецких солдат, дислоцированных в этой стране. "Я ожидаю усиления угроз", - сказала она в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в субботу, 3 апреля.

По словам министра, исламское радикальное движение "Талибан" планирует новые нападения на тот случай, если западные войска, вопреки заключенной договоренности, останутся в Афганистане и после 30 апреля. Поэтому она, по согласованию с военным руководством Германии, распорядилась усилить меры по обеспечению безопасности немецких солдат на Гиндукуше.

Переброска подкреплений в Афганистан

Крамп-Карренбауэр уточнила, что в Афганистан перебрасываются "подкрепления, дополнительные вооружения, оборудование и боеприпасы". На вопрос о том, сколько еще времени немецкие солдаты пробудут на Гиндукуше, министр ответила: "Моей целью остается упорядоченный вывод бундесвера из Афганистана вместе с нашими партнерами".

США при бывшем президенте Дональде Трампе договорились с талибами о выводе иностранных войск из Афганистана до 1 мая. Однако в последнее время выполнение этого соглашение все чаще ставится под вопрос. Так, новый президент США Джо Байден на своей первой официальной пресс-конференции 25 марта высказал мнение, что американские войска могут остаться в Афганистане до конца года. По его мнению, Соединенным Штатам будет трудно уложиться в сроки, названные прежним главой Белого дома Дональдом Трампом, и обеспечить полный вывод американского контингента из Афганистана к 1 мая.

Германский бундестаг уже продлил миссию немецких солдат в Афганистане в рамках операции НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) до конца января 2022 года.

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