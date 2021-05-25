США готовы привлечь к ответственности виновных в инциденте с Ryanair

Президент США Джо Байден поддержал решение Евросоюза ввести санкции в отношении Беларуси в связи с принуждением к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и последующим задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича. В заявлении, сделанном главой Белого дома в этой связи в понедельник, 24 мая, Байден пообещал, что его администрация также разработает варианты привлечения виновных к ответственности. Это будет сделано в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, партнерами США и международными организациями, сказано в документе.

"Этот возмутительный инцидент и видеозапись, которую господин Протасевич, судя по всему, был вынужден сделать под давлением, являются постыдными нападениями как на самого политического диссидента, так и на свободу прессы", - подчеркнул Байден. По его словам, случай с принуждением лайнера отклониться от курса являлся прямым нарушением международных норм.

Как Минск заставил пилотов Ryanair совершить посадку в Беларуси

23 мая белорусские власти принудили лайнер Ryanair совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что они получили сообщение о находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы.

При этом для сопровождения гражданского лайнера в небо был поднят истребитель. После обследования самолета в Минске бомбы на борту не обнаружили, однако было проведено задержание находившихся в салоне оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Санкции ЕС против Беларуси из-за инцидента с Ryanair

Инцидент с захватом самолета Ryanair стал одной из ключевых тем на саммите ЕС 24 мая в Брюсселе. США, Евросоюз и НАТО выразили возмущение случившимся. Со своей стороны, глава авиаперевозчика Майкл О'Лири в интервью ирландской радиостанции Newstalk назвал перехват самолета его компании белорусскими властями "актом государственного пиратства".

Вечером 24 мая Брюссель объявил о введении санкций в отношении Беларуси, подразумевающих, кроме прочего, запрет на пользование европейскими аэропортами для белорусских авиакомпаний. Кроме этого, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза не заходить в воздушное пространство Беларуси.

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