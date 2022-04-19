 США отказываются от испытаний противоспутникового оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.04.2022

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Мир

США отказываются от испытаний противоспутникового оружия

Вашингтон не будет проводить испытания противоспутниковых ракет прямого перехвата и выступает за закрепление этого подхода в качестве международной нормы.

Белый дом и флаг США

Белый дом (фото из архива)

США обязуются не проводить испытания противоспутниковых ракет прямого перехвата и стремятся закрепить данный подход в качестве новой международной нормы ответственного поведения в космосе. Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на базе военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в штате Калифорния. Слова Харрис привела в понедельник, 18 апреля, пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и вести совместную работу над установлением этой нормы", - подчеркнули в Белом доме.

На первом заседании Национального космического совета (NSC) в декабре 2021 года администрация американского  президента Джо Байдена и Харрис поручила команде Совета национальной безопасности при Белом доме в сотрудничестве с Минобороны, Госдепартаментом и другими ведомствами приступить к разработке предложений по нормам нацбезопасности в космосе. Обозначенное ныне обязательство - первая инициатива в рамках этих усилий, отметили в Вашингтоне. Соединенные Штаты первыми в мире выступили с подобным заявлением, добавили там.

В США назвали действия России "безрассудными и безответственными"

В Белом доме напомнили об испытании Россией в ноябре 2021 года противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая поразила спутник "Космос-1408" и создала поле обломков на низкой околоземной орбите. По данным американского командования Космическими силами (USSPACECOM), входящего в состав ВВС США, в результате испытания образовалось более 1500 обломков отслеживаемого орбитального мусора.

КНР провела аналогичный тест в 2007 году.

Уничтожение космических объектов посредством испытаний ракет прямого перехвата "является безрассудным и безответственным", указали в Белом доме. В долгосрочной перспективе обломки, созданные в результате этих испытаний, "угрожают спутникам и другим космическим объектам, жизненно важным для безопасности, экономических и научных интересов всех стран, а также увеличивают риск для астронавтов в космосе", подчеркивается далее в заявлении. Подобные тесты ставят под угрозу возможность долгосрочного и устойчивого исследования космического пространства, а также использования космоса всеми странами, уверены в Вашингтоне.

"Конфликт или конфронтация в космическом пространстве не являются неизбежными, и Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы оно оставалось свободным от конфликтов", - подчеркнули в Белом доме.

Российские испытания 

Первым о российских испытаниях в ноябре 2021 года сообщило американское командование Космическими силами. Его глава Джеймс Дикинсон заявил, что Россия "продемонстрировала намеренное пренебрежение к безопасности, сохранности, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран". В Госдепартаменте заявили, что США и их союзники будут работать над ответом на "опасное и безответственное поведение РФ".

Вскоре после заявления властей США российское Минобороны подтвердило информацию о запуске ракеты и подчеркнуло, что испытание прошло успешно.

Ведомство настаивало, что образовавшиеся в результате фрагменты "не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", а также напомнило, что аналогичные испытания ранее проводили США, Китай и Индия.

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    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


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