США, ЕС и НАТО призвали талибов прекратить наступление в Афганистане

США, Евросоюз и НАТО призвали исламское радикальное движение "Талибан" прекратить ежегодное весеннее наступление ради достижения мира в Афганистане. "Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие в Афганистане, за которое в большой степени несет ответственность "Талибан", и требуем от всех сторон принять незамедлительные и необходимые меры для сокращения насилия и, особенно, избегать жертв среди гражданского населения для создания обстановки, способствующей заключению политического соглашения", - говорится в заявлении США, ЕС, НАТО, Франции, ФРГ, Италии, Норвегии и Великобритании, опубликованном на сайте Госдепартамента США в пятницу, 7 мая.
В документе подчеркивается, что "Талибан" должен прекратить необъявленное весеннее наступление, воздержаться от атак против мирных жителей и немедленно остановить все нападения возле больниц, школ, университетов, мечетей и других общественных мест. Талибы должны положить конец целевым убийствам лидеров гражданского общества, священнослужителей, сотрудников СМИ, медиков, работников системы юстиции и гражданских лиц, указывается в заявлении.
Подписанты заявления также призвали стороны конфликта в Афганистане предпринять шаги, способствующие установлению постоянного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Вывод иностранных войск из Афганистана
В последних числах апреля стало известно, что США и их союзники приступили к выводу своих военнослужащих из Афганистана. Вывод иностранных войск планируется завершить к 11 сентября.
Между тем 3 мая талибы начали наступление близ административного центра провинции Гильменд - города Лашкаргах. Боевикам "Талибана" сначала удалось добиться успеха, но солдаты правительственной армии перешли в контратаку, воспользовавшись поддержкой с воздуха. Согласно сообщениям, США перебросили в Афганистане еще около десятка боевых самолетов для прикрытия вывода американских и коалиционных войск с Гиндукуша.
В заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США подчеркивается, что любые нападения талибов на иностранные войска в период их вывода встретят решительный отпор.
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Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова