США глубоко озабочены условиями заключения Навального

Соединенные Штаты Америки глубоко озабочены условиями содержания российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом государственный департамент США заявил в понедельник, 25 декабря.

Американское внешнеполитическое ведомство приветствовало сообщения о том, что соратники политика смогли определить его местоположение после того, как с ним не было связи больше двух недель. "Однако мы остаемся глубоко обеспокоенными состоянием господина Навального и условиями его неправомочного содержания в заключении", - говорится далее в заявлении Госдепа США.

Официальный Вашингтон присоединяется к соратникам и членам семьи Навального в "требовании о его немедленном и безусловном освобождении" и "призывает власти РФ прекратить эскалацию репрессий против независимых голосов в России".

Навального нашли в другой колонии через 19 дней

Ранее 25 декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что тот находится в исправительной колонии №3 (ИК-3) в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. "Сегодня его посетил адвокат. Алексей в порядке", - написала Ярмыш в соцсети X.

До этого соратники и родственники Навального не могли с ним связаться с 6 декабря, а сотрудники исправительной колонии №6 во Владимирской области заявляли, что Навальный там "больше не числится". Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, а в ЕС, США и Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призвали Россию незамедлительно предоставить информацию о нем. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов отметил, что для нахождения Навального его соратники отправили 618 запросов.

Другой соратник Навального, Леонид Волков, отметил, что колония, в которой оказался оппозиционер, находится "за полярным кругом". "До этой колонии практически невозможно добраться, туда практически невозможно даже письма слать. Это максимально возможный уровень изоляции от мира - для чего все и затевалось", - прокомментировал Волков.

Уголовное преследование Навального в России

Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им ФБК.

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