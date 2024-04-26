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США выделят военную помощь Украине на 6 млрд долларов

Алексей Волошинов
26 апреля 2024 г.

Деньги будут направлены на закупку вооружений для Украины у американских производителей. В частности, произвести планируют системы ПВО NASAMS и Patriot.

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд ОстинФото: Daniel Roland/AFP/Getty Images

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов. Об этом в ходе своего брифинга в пятницу, 26 апреля, заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, выделенные средства будут направлены на изготовление вооружений для украинской армии компаниями американского военно-промышленного комплекса.

В частности, Украине поставят боеприпасы для систем Patriot, HIMARS и NASAMS; артиллерийские боеприпасы; оружие для борьбы с БПЛА и ракеты класса воздух-земля для истребителей. Остин назвал этот пакет помощи крупнейшим.

США тайно поставили Киеву ракеты ATACMS

24 апреля стало известно, что США уже поставили Украине ракеты малой и большой дальности ATACMS для использования на украинской территории. Информацию о тайных поставках последних недель, изначально распространенную рядом американских СМИ, подтвердил представитель Госдепартамента Ведант Патель. "Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS по прямому указанию президента", - заявил он журналистам, отметив, что ракеты вошли в мартовский пакет помощи и прибыли в Украину в апреле.

Одобрение новой помощи Украине в Палате представителей

Палата представителей Конгресса США, в которой большинство составляют республиканцы, 20 апреля после нескольких месяцев противостояния утвердила масштабный пакет помощи Украине размером около 61 млрд долларов. После этого законопроект поддержал Сенат Соединенных Штатов, а в среду, 24 апреля, закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню подписал президент страны Джо Байден. Всего на поддержку Украины США выделили 61 млрд долларов.

 

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