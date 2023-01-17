США вводят санкции в отношении 25 граждан Беларуси

Штрафные меры вводятся за судебный процесс против Светланы Тихановской и еще четырех оппозиционеров, а также за введение в Беларуси смертной казни за "покушение на теракт".

Соединенные Штаты анонсировали новые санкции в отношении Беларуси. Соединенные Штаты введут штрафные меры в отношении 25 белорусских граждан, среди которых депутаты парламента страны, объявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен во вторник, 17 января.

"Режим Лукашенко продолжает оказывать давление на белорусский народ и подавлять его стремление к демократии, в том числе и политически мотивированным судебным процессом против лидера демократической оппозиции Светланы Тихановской и других активистов, предъявив им беспочвенные обвинения", - заявил Блинкен. По его словам, этот судебный процесс является еще одним примером попыток авторитарного правителя Лукашенко "подавить и запугать тех, кто стремится к справедливости, уважению прав человека и превращению Беларуси в демократическое государство".

Наличие в санкционном списке депутатов белорусского парламента глава Госдепартамента объяснил принятием закона, который предусматривает смертную казнь за попытку совершения теракта. Лукашенко подписал этот закон в мае 2022 года. За период после скандальных президентских выборов в Беларуси 2020 года США ввели санкции в отношении 322 белорусских граждан за подрыв демократии в стране.

Заочный суд над Тихановской и другими оппозиционерами

17 января в городском суде Минска начался заочный суд над Светланой Тихановской и еще четырьмя оппозиционерами: Павлом Латушко, Марией Мороз, Ольгой Ковальковой и Сергеем Дылевским. Всем им вменяют в вину заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям.

Кроме этого, фигурантам дела в разном сочетании инкриминированы еще несколько статей. Так, Тихановскую дополнительно обвиняют в измене государству, приготовлении к участию в массовых беспорядках, захвате и удержании зданий, воспрепятствовании работе ЦИК. Латушко инкриминируют превышение служебных полномочий и получение взятки.

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