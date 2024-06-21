  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

США подвергли санкциям руководство "Лаборатории Касперского"

Кирилл Шестаков
21 июня 2024 г.

Министерство финансов США добавило в санкционный список 12 россиян, занимающих руководящие посты в "Лаборатории Касперского". Ранее Белый дом запретил продажу программного обеспечения этой компании в США.

https://p.dw.com/p/4hNSU
Рекламный стенд российской компании "Лаборатория Касперского"
Рекламный стенд российской компании "Лаборатория Касперского" (архив)Фото: picture-alliance/AP Images/M. Spingler

Управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило в санкционный список 12 россиян, занимающих руководящие должности в компании "Лаборатория Касперского". Об этом сообщается на сайте Минфина США в пятницу, 21 июня.

Ограничения введены, в частности, против исполнительного директора компании Андрея Тихонова, директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова и директора по юридическим вопросам Игоря Чекунова.

"Сегодняшние действия в отношении руководства "Лаборатории Касперского" подчеркивают нашу приверженность обеспечению целостности киберпространства и защите наших граждан от вредоносных киберугроз", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Запрет на продажу ПО "Касперского" в США

Накануне администрация США запретила продажу антивирусного программного обеспечения (ПО) "Лаборатории Касперского" в стране из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности. По словам министра торговли США Джины Раймондо, доступ ПО "Касперского" к компьютерным системам может привести к краже конфиденциальных данных или установке вредоносных программ.

С 20 июля российской компании запрещено заключать новые соглашения в США, а с 29 сентября - предоставлять обновления клиентам, что сделает ее антивирусное ПО фактически бесполезным.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Руки на клавиатуре ноутбука

Россия возглавила мировой рейтинг киберпреступности

Россия возглавила мировой рейтинг киберпреступности

В первом в истории рейтинге киберпреступности за Россией с большим отрывом следуют Украина, КНР, США и Нигерия, сообщили в Оксфордском университете со ссылкой на проводившееся в последние три года исследование.
Преступность10 апреля 2024 г.
Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм

В Сенате США хотят причислить Россию к государствам-спонсорам терроризма

В Сенате США хотят причислить Россию к государствам-спонсорам терроризма

Законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма внесли сенаторы Грэм и Блюменталь. Они предлагают поставить Россию в один ряд с Кубой, Ираном, КНДР и Сирией.
Политика21 июня 2024 г.

пресс-релиз

home.treasury.gov