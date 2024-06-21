США подвергли санкциям руководство "Лаборатории Касперского"

Министерство финансов США добавило в санкционный список 12 россиян, занимающих руководящие посты в "Лаборатории Касперского". Ранее Белый дом запретил продажу программного обеспечения этой компании в США.

Управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило в санкционный список 12 россиян, занимающих руководящие должности в компании "Лаборатория Касперского". Об этом сообщается на сайте Минфина США в пятницу, 21 июня.

Ограничения введены, в частности, против исполнительного директора компании Андрея Тихонова, директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова и директора по юридическим вопросам Игоря Чекунова.

"Сегодняшние действия в отношении руководства "Лаборатории Касперского" подчеркивают нашу приверженность обеспечению целостности киберпространства и защите наших граждан от вредоносных киберугроз", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Запрет на продажу ПО "Касперского" в США

Накануне администрация США запретила продажу антивирусного программного обеспечения (ПО) "Лаборатории Касперского" в стране из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности. По словам министра торговли США Джины Раймондо, доступ ПО "Касперского" к компьютерным системам может привести к краже конфиденциальных данных или установке вредоносных программ.

С 20 июля российской компании запрещено заключать новые соглашения в США, а с 29 сентября - предоставлять обновления клиентам, что сделает ее антивирусное ПО фактически бесполезным.