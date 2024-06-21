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США запретили антивирусное ПО "Лаборатории Касперского"

Сергей Ромашенко
21 июня 2024 г.

Министерство торговли США объяснило запрет угрозой для национальной безопасности страны. "Лаборатория Касперского" отвергает обвинения и связывает действия США с геополитической ситуацией.

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Стенд "Лаборатории Касперского" на ярмарке в Барселоне, 2022 год
Стенд "Лаборатории Касперского" на ярмарке в Барселоне, 2022 годФото: PAU BARRENA/AFP

Администрация президента Джо Байдена ввела запрет на продажу антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности. "Россия продемонстрировала, что у нее есть потенциал и, более того, намерение использовать российские компании, такие как "Касперский", для сбора и использования личной информации американцев в качестве оружия", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По ее словам, доступ программного обеспечения "Касперского" к компьютерным системам может привести к краже конфиденциальной информации или установке вредоносного ПО. Она отметила, что тем, кто продолжит пользоваться продуктами "Лаборатории Касперского", не грозят штрафы, но призвала американцев "самым решительным образом" прекратить использование ПО российской компании.

Предполагаемая угроза нацбезопасности

Джина Раймондо, ссылаясь на результаты тщательного расследования, утверждала, что запрет - единственный способ устранить угрозу национальной безопасности со стороны "Лаборатории Касперского". С 20 июля российской компании запрещено заключать новые соглашения в США, а с 29 сентября - предоставлять обновления клиентам, что сделает ее антивирусное ПО фактически бесполезным. "Лаборатория Касперского" также будет добавлена в список, ограничивающий американских поставщиков в ведении бизнеса с компанией.

ПО "Лаборатории Касперского" вызывает обеспокоенность у властей США как минимум с 2017 года - они подозревают компанию в связях с российскими спецслужбами. По словам американских чиновников, правительство РФ имеет полный доступ к системам компании и, следовательно, к данным всех ее клиентов.

В 2017 году власти США запретили госучреждениям использовать антивирус "Лаборатории Касперского", а весной 2022 года Федеральная комиссия по связи США включила "Касперского" в список компаний, чье оборудование угрожает национальной безопасности страны.

"Касперский" отвергает обвинения

В "Лаборатории Касперского" отвергли обвинения со стороны США, объяснив их "текущей геополитической ситуацией и теоретическим опасениями, а не технической оценкой продуктов". Компания отметила, что США отказались от предложения проверить ПО "Касперского" независимой третьей стороной, и подчеркнула, что решение администрации Байдена "в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности".

"Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено. Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам", - заявили в компании, отметив, что клиентам в США "предстоит столкнуться с серьезными сложностями".

В компании также пообещали "использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами".

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