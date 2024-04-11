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США ввели санкции против компаний из России, Китая и ОАЭ

Лиза Ламбрехт
11 апреля 2024 г.

Компании из РФ и Китая были внесены в черный список США из-за поставок компонентов для дронов Shahed, которые Россия использует в войне против Украины.

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США ввели санкции против компаний, закупающих компоненты для БПЛА Shahed
США ввели санкции против компаний, закупающих компоненты для дронов ShahedФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний из России, шести из Китая и двух - из Объединенных Арабских Эмиратов. Список этих компаний был опубликован на сайте ведомства в четверг, 11 апреля.

Среди причин такого решения - участие компаний в закупках компонентов для дронов Shahed, которые использует Россия в войне против Украины, а также применяют поддерживаемые Ираном йеменские хуситы при атаках на суда в Красном море. "Подобная деятельность противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - подчеркивается в постановлении Минторга.

Так, за "создание сети по закупкам аэрокосмических компонентов", в том числе использующихся для производства беспилотников, в черный список были внесены российские компании: "Аэросила", производящая авиационные винты, "Дельта-Аэро", занимающаяся ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов, и входящая в структуры "Ростеха" "ОДК-Стар", которая производит системы топливопитания и управления газотурбинными двигателями. По данным Минторга США, в закупке компонентов для беспилотников Shahed участвовало и китайское предприятие Shenzhen Jiasibo Technology, также подпавшее под ограничения.

Кроме того, санкции были введены в отношении нескольких китайских компаний, которые, по информации властей США, "участвуют в поставках чипов искусственного интеллекта для программ военной модернизации Китая". В ответ на это Пекин пообещал принять "необходимые меры" для защиты интересов китайских компаний, пишет издание Global Times со ссылкой на представительницу китайского МИД Мао Нин.

Как отмечается в постановлении Минторга, под ограничения также подпали две компании из ОАЭ за экспорт товаров из Соединенных Штатов в Иран в обход американских санкций, введенных в отношении Тегерана.

 

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