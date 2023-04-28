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Здание ФСБ в МосквеФото: Mladen Antonov/AFP
КонфликтыСША

США ввели новые санкции против ФСБ России

Жан Рофе
1 ч. назад

Причиной введения ограничений против Федеральной службы безопасности РФ стало "неправомерное задержание граждан США за рубежом", говорится в заявлении американского Минфина.

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России за "неправомерное задержание граждан США за рубежом". Информация об ограничениях размещена на сайте американского Минфина в четверг, 27 апреля.

При этом ведомство сделало несколько исключений из санкционного режима для финансовых операций с участием ФСБ, касающихся ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий. Однако сумма выплат в адрес спецслужбы по таким сделкам не должна превышать 5 тысяч долларов США в год.

Санкции также введены против иранской спецслужбы

Аналогичные санкции введены против разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, включая четырех представителей его командования. Ограничения были наложены Минфином США по решению Госдепартамента. Как ФСБ, так и КСИР уже находятся в американских санкционных списках.

"Сегодня мы добиваемся привлечения к ответственности лиц, виновных в неправомерном задержании граждан США за рубежом, - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. - Наши действия - это четкое и прямое предупреждение тем, кто неправомерно задерживает граждан США по всему миру, о возможных последствиях их действий".

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