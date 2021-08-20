 Защита Пола Уилана просит выдворить его в США для отбытия наказания | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2021

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Россия

Защита Пола Уилана просит выдворить его в США для отбытия наказания

Пол Уилан, имеющий гражданство нескольких стран, отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже в колонии в Мордовии. Защита отмечает нарушение его гуманитарных прав.

Пол Уилан в суде (Фото из архива)

Пол Уилан в суде (Фото из архива)

Защита осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана подала в Московский городской суд ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили агентству "Интерфакс" его адвокаты Владимир Жеребенков и Ольга Карлова. Защитники также попросили суд, чтобы Уилан, отбывающий наказание в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства. "Пол лично должен сказать, что согласен на это. Мы его волю выражаем, но подтвердить он должен сам", - сказала Карлова.

Как указывается в тексте ходатайства, Уилан, отбывая наказание в РФ, "объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей". Кроме того, защита американца указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану при лечении хронических заболеваний и стоматологических услуг. "Усложняется оказание помощи тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит и ему сложно описать возникшие осложнения", - говорится в тексте ходатайства. Адвокаты отметили, что фактически их подзащитный лишен возможности осуществлять свои права наравне с гражданами РФ, что приводит к излишним страданиям и нарушению гуманитарных прав. "Передача его в США <...> восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - говорится в заявлении.

Пол Уилан, являющийся гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, был приговорен Мосгорсудом 15 июня 2020 года к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Американец вину не признал, но не стал обжаловать приговор, полагая, что его могут обменять. Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии.

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    Автор: Наталия Королева


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Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии (15.06.2020)

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