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Российский оппозиционер Алексей Навальный за решеткой на эране в суде
Российский оппозиционер Алексей Навальный за решеткой на эране в судеФото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance
Права человекаРоссия

США вновь призвали немедленно освободить Навального

Олег Соколенко
1 ч. назад

Вашингтон "глубоко обеспокоен" тем, что Алексею Навальному мешают общаться с адвокатом и систематически отправляют в ШИЗО за незначительные нарушения.

https://www.dw.com/ru/ssa-vnov-prizvali-nemedlenno-osvobodit-navalnogo/a-63075842

Соединенные Штаты вновь призвали немедленно освободить Алексея Навального. Представитель Госдепартамента Нэд Прайс в пятницу, 8 августа (по местному времени), заявил, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" тем, как российские власти обращаются с российским оппозиционером, отбывающим наказание в исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области.

Прайс указал на то, что администрация колонии препятствует общению Навального с адвокатом. Кроме того, оппозиционера систематически отправляют в штрафной изолятор (ШИЗО), обосновывая это якобы совершенными им незначительными нарушениями, добавил представитель Госдепа.

Такое обращение с Навальным является "доказательством политически мотивированного преследования" лидера российской оппозиции, цитирует слова Прайса агентство Reuters.

Навальному ограничили общение с адвокатом, за месяц он провел в ШИЗО 21 день

9 сентября в соцсетях Навального появилось сообщение о том, что руководство ИК-6 лишило его адвокатской тайны, объяснив это тем, что оппозиционер "не прекращает заниматься преступной деятельностью". Теперь политик не может видеться со своим адвокатом наедине, а все входящие и исходящие адвокатские документы отныне будут подвергаться проверке длительностью три дня. По этому поводу Навальный написал, что от его права на защиту, "и так призрачного, уже и формально ничего не остается".

При этом с начала августа руководство колонии стало регулярно отправлять Навального в ШИЗО, за такие "нарушения", как, например, расстегнутая верхняя пуговица на робе или то, что он "слишком политически активен". С 12 августа по 8 сентября оппозиционер провел в ШИЗО 21 день и проведет еще 12.

В начале сентября Навальный сообщил, что подал административный иск к начальнику владимирской колонии с требованием признать его перевод в ШИЗО из-за расстегнутой пуговицы незаконным. 11 августа политик объявил у себя в соцсетях о создании профсоюза для "граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исправительной системы". В связи с этим он получил от администрации колонии предостережение, которое впоследствии оспорил в суде.

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U.S. 'deeply concerned' by Russia's treatment of jailed opposition leader Navalny

США обеспокоены тем, как обращаются с Навальным в тюрьме, и призывают его освободить
www.reuters.com
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