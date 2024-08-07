США усиливают группировку войск на Ближнем Востоке

На фоне эскалации конфликта с Ираном с авианосца USS Theodore Roosevelt на ближневосточную базу США вылетели около дюжины истребителей F/A-18 и самолет-разведчик, пишет AP.

США отправили дополнительные силы на Ближний Восток в рамках усилий Пентагона по поддержке Израиля ввиду возможных атак Ирана и его союзников. На военную базу США на Ближнем Востоке вылетели около дюжины истребителей F/A-18 с авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщило в ночь на среду, 7 августа, агентство AP со ссылкой на неназванное официальное лицо Соединенных Штатов.

Истребители, а также самолет-разведчик E-2D Hawkeye покинули находящийся в Оманском заливе авианосец и 5 августа прилетели на базу, название которой не раскрывается, отмечается далее.

Пентагон принимает меры на фоне угроз Ирана

Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился усилить группировку сил на Ближнем Востоке для защиты собственных войск в регионе, а также Израиля в связи с иранскими угрозами. "Соединенные Штаты будут защищать наш персонал и интересы в регионе, включая нашу нерушимую приверженность защите Израиля", - заявили в Пентагоне.

В частности, предполагается замена развернутой в настоящий момент на Ближнем Востоке авианосной ударной группы: USS Abraham Lincoln придет на смену USS Theodore Roosevelt, дополнив американское присутствие в регионе рядом крейсеров и эсминцев, способных нести баллистическую противоракетную оборону. Кроме того, может быть развернута дополнительная наземная противоракетная оборона и дополнительная истребительная эскадрилья на Ближнем Востоке с целью повысить "возможности оборонительной авиационной поддержки".

"Эти корректировки позиции дополняют широкий спектр возможностей, которые вооруженные силы США поддерживают в регионе, включая десантную группу морской пехоты авианосца USS WASP, действующую в восточном Средиземноморье", - пояснили в Пентагоне. Данные меры направлены на "обеспечение готовности Соединенных Штатов реагировать на различные непредвиденные обстоятельства".

Риск эскалации после гибели главарей ХАМАС

Напряженность на Ближнем Востоке серьезно возросла после убийства двух важных противников Израиля - главы "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главаря ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне подготовки страны к возможным ответным действиям Ирана и Ливана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 августа подтвердила смерть военного главаря ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

В ХАМАС также сообщили о смерти Хании и обвинили в нападении Израиль и США. Высокопоставленный представитель ХАМАС указал, что убийство "не останется без ответа", сообщало AFP.

Этим событиям предшествовала гибель не менее 12 детей и подростков в деревне Мадждаль Шамс на Голанских высотах в результате ракетного удара "Хезболлах" со стороны Ливана по футбольному стадиону.