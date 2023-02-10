  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Ледники у побережья Аляски
Ледники у побережья АляскиФото: Mark Thiessen/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

США сбили над Аляской неопознанный летательный аппарат

Анатолий Арни
47 мин. назад

Неопознанный аппарат влетел в воздушное пространство США вблизи от Аляски - его сбили из-за угрозы авиации.

https://p.dw.com/p/4NM4p

Самолет ВС США сбил неопознанный объект, летевший на высоте 12 тысяч метров над водами Аляски, сообщил на брифинге в пятницу, 10 февраля, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, приказ об ударе по летательному аппарату отдал президент США Джо Байден, так как находясь на такой высоте неопознанное средство создавало потенциальные угрозы для гражданской авиации.

На момент сбития объекта Пентагон затруднялся указать, был ли это аэростат или некий другой аппарат. "Мы называем его объектом, поскольку это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент", - отметил Кирби во время брифинга. По словам чиновника, размер аппарата был сравним с небольшой машиной, что меньше китайского аэростата, замеченного над штатом Монтана за неделю до этого.

Власти пока не связывают аппарат над Аляской с Китаем

Кирби указал, что официальные лица не знают, принадлежал ли объект какому-либо "государству или корпорации", и затрудняются указать, с какой целью он находился в небе. При этом военные уверены, что на борту аппарата не было людей.

Ранее над восточным побережьем США был сбит предполагаемый китайский "аэростат-разведчик", его обломки затем были выловлены из воды и отправлены на исследование. Примерно в это же время аналогичный зонд был обнаружен над Латинской Америкой. "По нашей оценке, это - еще один китайский разведывательный шар", - отмечал тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Газета The Washington Post указывала, что подобные "аэростаты-разведчики" уже были замечены над пятью континентами и используются Пекином для получения информации о военных объектах

Отношения Вашингтона и Пекина обострились из-за аэростата

Появление воздушного шара над США привело к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на "присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара".

Пекин при этом осудил решение Пентагона сбить аэростат, назвав его "явной чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики". "Китай выражает масштабное недовольство и протест против применения силы Соединенными Штатами для атаки" на объект, указали официальные лица КНР, описав воздушный шар как отклонившийся от курса "беспилотный гражданский летательный аппарат".

Смотрите также:

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Индекс восприятия коррупции: позиции России почти не изменились (31.01.2023)

Индекс восприятия коррупции: позиции России почти не изменились (31.01.2023)

В Transparency Internatonal прогнозируют серьезное ухудшение рейтинга РФ в следующем году.
Политика31 января 2023 г.03:03 мин.
external

От тюрьмы до войны: что волнует белорусов, вынужденно эмигрировавших в Украину после протестов (31.01.2023)

От тюрьмы до войны: что волнует белорусов, вынужденно эмигрировавших в Украину после протестов (31.01.2023)

Тысячи белорусов бежали в Украину после жестокого подавления протестов против Лукашенко в 2020 году. Следующим испытанием для них стала война: когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, некоторые остались, чтобы поддержать обороняющуюся страну. Как живут белорусские эмигранты в условиях российско-украинского конфликта - в репортаже наших коллег.
Политика31 января 2023 г.02:53 мин.
external

Скандал в Yandex: поисковик блокировал фото Путина по запросу "бункерный дед" (01.02.2023)

Скандал в Yandex: поисковик блокировал фото Путина по запросу "бункерный дед" (01.02.2023)

Под запрет поисковика Yandex также попали выражения "главный вор" и "плешивый". Об этом стало известно после утечки данных компании. А еще возникли подозрения, что голосовой ассистент "Алиса" может подслушивать своих пользователей. Что говорят эксперты?
Политика1 февраля 2023 г.03:00 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жители Киева в метро во время российского ракетного удара

Новая ракетная атака РФ и другие события 352-го дня войны

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - символы доллара и евро "держатся за руки" и "улыбаются", "стоя на голове" у монеты в один рубль

Рублевое горе, или Доллар и евро наступают!

Рублевое горе, или Доллар и евро наступают!

Экономика и бизнес8 ч. назад
Russland | Wladimir Putin in der Tretjakow-Galerie

Третьяковка без Трегуловой: кто стоит за громким увольнением

Третьяковка без Трегуловой: кто стоит за громким увольнением

Культура19 ч. назад
Вход в Басманный суд Москвы

Главред "Медиазоны" о заочных судах: Это знак всем уехавшим

Главред "Медиазоны" о заочных судах: Это знак всем уехавшим

Политика21 ч. назад
Александр Лукашенко

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Правосудие и закон2 ч. назад
Значок на лацкане пижака: флаги ФРГ и РФ

Закат России как торгового партнера Германии: цифры и факты

Закат России как торгового партнера Германии: цифры и факты

Экономика и бизнес4 ч. назад
Овсянникова в Париже

Марина Овсянникова в Париже представила свою книгу

Марина Овсянникова в Париже представила свою книгу

Литература5 ч. назад
На главную страницу