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Предполагаемый китайский зонд с оборудованием для разведки
Предполагаемый китайский зонд с оборудованием для разведкиФото: Brian Branch/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Летящий над США "зонд-разведчик КНР" сбит над Атлантикой

Виталий Кропман
56 мин. назад

В территориальных водах США идет операция по извлечению обломков воздушного шара. Президент страны Байден ранее заявил, что Вашингтон "позаботится" об аэростате с оборудованием для разведки.

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Предполагаемый китайский "аэростат-разведчик" сбит над юго-восточным побережьем США в субботу, 4 февраля, сообщают американские СМИ. По данным агентства AP, объект летел на высоте около 18 километров. В территориальных водах Соединенных Штатов в Атлантическом океане проходит операция по извлечению обломков воздушного шара.

Ранее в этот же день президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон "позаботится" о воздушном шаре, но не стал уточнять детали. В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить работу трех аэропортов на юго-востоке страны, объяснив это вопросами национальной безопасности.

Глава Госдепа США Блинкен отменил визит в Пекин

Появление воздушного шара над США привело к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на "присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара".

По сведениям пресс-секретаря Минобороны Соединенных Штатов Патрика Райдера, аэростат был снабжен оборудованием для разведки, а также полезной нагрузкой. Райдер не уточнил подробности. Кроме того, еще один аналогичный зонд был обнаружен над Латинской Америкой. "По нашей оценке, это - еще один китайский разведывательный шар", - отметил Райдер, не уточнив его местонахождения.

Китай: Зонд случайно попал в в воздушное пространство США

Пекин отверг обвинения Вашингтона и американских СМИ в возможном шпионаже как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив об использовании инцидента в качестве "предлога для очернения Китая". По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, специально предназначенным для метеорологических целей и случайно попал в воздушное пространство США.

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Летящий над США "зонд-разведчик КНР" сбит над Атлантикой

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