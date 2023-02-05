КНР выразила протест из-за сбитого Пентагоном зонда

В КНР обвинили США в "явной чрезмерной реакции" в связи с тем, что зонд был сбит истребителем F-22 над Атлантикой.

Пекин осудил решение Пентагона сбить объект, который в Вашингтоне назвали китайским "зондом-разведчиком", над территориальными водами Соединенных Штатов в Атлантическом океане. Это следует из заявления МИД Китая, обнародованного в воскресенье, 5 февраля. В КНР обвинили США в "явной чрезмерной реакции и серьезном нарушении международной практики". "Китай выражает масштабное недовольство и протест против применения силы Соединенными Штатами для атаки" на объект, который в Пекине описали как "беспилотный гражданский летательный аппарат".

МИД КНР оставляет за собой право "на дальнейшие необходимые ответные действия", указали в ведомстве.

Сбит ракетой с истребителя F-22

Как сообщили 4 февраля представители Пентагона, аэростат был сбит ракетой, выпущенной с многоцелевого истребителя F-22.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию "преднамеренным и законным действием", ставшим ответом на "неприемлемое нарушение Китаем" суверенитета Соединенных Штатов.

Блинкен отменил визит в Китай

В Пентагоне 2 февраля сообщили, что 1 февраля заметили над штатом Монтана на северо-западе США "китайский разведывательный воздушный шар".

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от визита в Пекин 5 и 6 февраля. Об этом 3 февраля сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Блинкен принял к сведению последовавшее после инцидента с аэростатом заявление КНР с сожалением о произошедшем, однако подчеркнул, что речь идет о "безответственном поступке" и "явном нарушении суверенитета США и международного права", что в свою очередь подрывает цель поездки.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что шар был снабжен оборудованием для разведки, а также полезной нагрузкой. Ее характера Райдер не уточнил. По его словам, в ведомстве уверены, что воздушный шар прилетел из Китая, подобные инциденты происходили и в прошлом, однако в этот раз воздушный шар оставался над территорией США дольше, чем обычно. "Как только шар был обнаружен, мы немедленно приняли меры для защиты от сбора конфиденциальной информации", - добавил представитель Пентагона.

США поблагодарили Канаду за сотрудничество

Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что действия по отслеживанию движения шара предпринимались в координации и при полной поддержке правительства Канады. "Благодарим Канаду за ее вклад в отслеживание и анализ" движения аэростата в рамках Канадско-американского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в тот период, когда он пересекал воздушное пространство Северной Америки, добавил глава Пентагона.

В КНР утверждают, что воздушный шар использовался для сбора метеорологических данных

В Китае утверждают, что воздушный шар был "гражданским" объектом, специально предназначенным для "метеорологических целей" и случайно попал в воздушное пространство США.

Пекин отверг обвинения Вашингтона в возможном шпионаже как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив об использовании инцидента в качестве "предлога для очернения Китая".

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