США расширят программу подготовки украинских военных в ФРГ

На 296-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 16 декабря (время московское).

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Министерство обороны США анонсировало расширение программы подготовки украинских военнослужащих американскими инструкторами. Солдаты и офицеры ВСУ будут не только учиться обращению со специальным вооружением, которое США уже предоставляют украинской стороне, но и участвовать в совместных тактических учениях, сообщил журналистам представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, на курсах, которые, как ожидается, будут развернуты в Германии в январе, будут ежемесячно заниматься примерно по 500 украинских военных.

Хроника событий 15 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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