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Здание посольства США в Москве
Здание посольства США в МосквеФото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Сергей Ромашенко
53 мин. назад

Возможностей для выезда из РФ на фоне мобилизации становится все меньше, предупредил Госдепартамент США. Он отметил, что лиц с двойным гражданством могут призвать в армию для войны с Украиной.

https://www.dw.com/ru/ssa-prizvali-svoih-grazdan-nemedlenno-pokinut-rossiu/a-63267764

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть пределы России. В обращении, обнародованном в среду, 28 сентября, на сайте посольства США в Москве, Госдеп напоминает, что 21 сентября в России была объявлена "частичная мобилизация" и лица с двойным гражданством могут быть призваны в армию для войны с Украиной.

"Россия может отказать в признании гражданства США лицам со вторым гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц со вторым гражданством на военную службу", - говорится в документе.

Возможностей для выезда все меньше

Госдепартамент также предупредил, что возможностей выехать из России становится все меньше. "Из России в другие страны выполняется лишь весьма ограниченное количество рейсов, и билеты на них на ближайшие даты могут быть недоступны, но сухопутные границы все еще открыты для пересечения на автомобиле и автобусе. Если вы хотите покинуть Россию, то вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры", - сообщил Госдеп, пояснив, что возможности посольства США помочь согражданам с выездом могут внезапно стать еще более ограниченными.

Внешнеполитическое ведомство США также настоятельно рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Россию и призвало тех американцев, которые уже находятся в РФ, избегать "любых политических или социальных протестов" и не фотографировать силовиков, поскольку российские власти уже задерживали граждан США, которые участвовали в протестных акциях.

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Обращение на сайте посольства США в России

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