США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Возможностей для выезда из РФ на фоне мобилизации становится все меньше, предупредил Госдепартамент США. Он отметил, что лиц с двойным гражданством могут призвать в армию для войны с Украиной.

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть пределы России. В обращении, обнародованном в среду, 28 сентября, на сайте посольства США в Москве , Госдеп напоминает, что 21 сентября в России была объявлена "частичная мобилизация" и лица с двойным гражданством могут быть призваны в армию для войны с Украиной.

"Россия может отказать в признании гражданства США лицам со вторым гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц со вторым гражданством на военную службу", - говорится в документе.

Возможностей для выезда все меньше

Госдепартамент также предупредил, что возможностей выехать из России становится все меньше. "Из России в другие страны выполняется лишь весьма ограниченное количество рейсов, и билеты на них на ближайшие даты могут быть недоступны, но сухопутные границы все еще открыты для пересечения на автомобиле и автобусе. Если вы хотите покинуть Россию, то вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры", - сообщил Госдеп, пояснив, что возможности посольства США помочь согражданам с выездом могут внезапно стать еще более ограниченными.

Внешнеполитическое ведомство США также настоятельно рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Россию и призвало тех американцев, которые уже находятся в РФ, избегать "любых политических или социальных протестов" и не фотографировать силовиков, поскольку российские власти уже задерживали граждан США, которые участвовали в протестных акциях.

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