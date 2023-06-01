США отреагировали на приостановку участия России в ДСНВ

Вашингтон отреагировал на приостановку Москвой участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Так, США больше не будут передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок, объявил в четверг, 1 июня, Госдепартамент США. Он объяснил это решение "продолжающимися нарушениями Российской Федерацией Договора об СНВ" и подчеркнул, что Россия перестала выполнять свои обязательства по этому пункту договора после 28 февраля 2023 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре об СНВ. Госдепартамент США утверждает, что приостановка Россией участия в ДСНВ юридически недействительна и поэтому Москва по-прежнему связана своими обязательствами по договору и нарушает его, не выполняя многие из своих обязательств.

Кроме того, Вашингтон отзывает визы, выданные специалистам из РФ для проведения инспекций, и аннулирует постоянные дипломатические разрешения, предоставленные российским инспекционным самолетам. России также не будет предоставляться телеметрическая информация о количестве запусков Соединенными Штатами межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, хотя США и продолжат уведомлять Москву о таких запусках.

США заранее уведомили Россию о контрмерах, заявив о готовности отменить их и полностью выполнять договор, если РФ вернется к его соблюдению, подчеркивается в сообщении Государственного департамента.

В конце марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва перестали обмениваться данными о своих ядерных вооружениях, в том числе - о количестве ядерных боеголовок и бомбардировщиков на тех или иных базах.

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