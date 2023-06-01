  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаСША

США отреагировали на приостановку участия России в ДСНВ

Евгений Жуков
2 ч. назад

США прекращают передавать Москве сведения о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений. Госдепартамент назвал приостановку Россией участия в ДСНВ юридически недействительной.

https://p.dw.com/p/4S5cP
Запуск американской стратегической ракеты LGM-30A Minuteman III
Запуск американской стратегической ракеты LGM-30A Minuteman IIIФото: UIG/IMAGO

Вашингтон отреагировал на приостановку Москвой участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Так, США больше не будут передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок, объявил в четверг, 1 июня, Госдепартамент США. Он объяснил это решение "продолжающимися нарушениями Российской Федерацией Договора об СНВ" и подчеркнул, что Россия перестала выполнять свои обязательства по этому пункту договора после 28 февраля 2023 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре об СНВ. Госдепартамент США утверждает, что приостановка Россией участия в ДСНВ юридически недействительна и поэтому Москва по-прежнему связана своими обязательствами по договору и нарушает его, не выполняя многие из своих обязательств.

Кроме того, Вашингтон отзывает визы, выданные специалистам из РФ для проведения инспекций, и аннулирует постоянные дипломатические разрешения, предоставленные российским инспекционным самолетам. России также не будет предоставляться телеметрическая информация о количестве запусков Соединенными Штатами межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, хотя США и продолжат уведомлять Москву о таких запусках.

США заранее уведомили Россию о контрмерах, заявив о готовности отменить их и полностью выполнять договор, если РФ вернется к его соблюдению, подчеркивается в сообщении Государственного департамента.

В конце марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва перестали обмениваться данными о своих ядерных вооружениях, в том числе - о количестве ядерных боеголовок и бомбардировщиков на тех или иных базах.

Смотрите также:

Угрозы Путина Западу глазами немецких экспертов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пасхальный марш у авиабазы Бюхель в ФРГ, на которой находятся американские ядерные боезаряды

Ядерное оружие - защита или угроза? Дилемма Германии

Ядерное оружие - защита или угроза? Дилемма Германии

ФРГ не является ядерной державой, но привержена ядерной стратегии США. В свете войны в Украине и разрушения системы контроля над ядерными вооружениями Берлину все труднее сохранять взвешенный подход.
Политика1 апреля 2023 г.
external

Ядерное оружие для Лукашенко: какую роль Путин приготовил белорусам?

Ядерное оружие для Лукашенко: какую роль Путин приготовил белорусам?

Зачем в Беларусь возвращают ядерное оружие? Какие риски оно несет белорусам уже сейчас и в будущем? Обсудили тему в ток-шоу "В самую точку".
Политика14 апреля 2023 г.44:01 мин.
external

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф эксклюзивно ответил на вопросы корреспондента DW о ядерном оружии в Беларуси, ситуации в мире и российско-немецкой дипломатии.
Политика28 марта 2023 г.04:20 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Киев в ночь на 31 мая, в небе над городом видны вспышка от взрыва

Новый ночной обстрел Киева: Россия применила дроны и ракеты

Конфликты48 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание филиала Гете-Института в Москве

Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Культура5 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Налеты на Киев и Шебекино. Возьмут ли Украину в НАТО. DW Шоу

Налеты на Киев и Шебекино. Возьмут ли Украину в НАТО. DW Шоу

Политика11 ч. назад59:55 мин.
Карикатура - карикатурные Владимир Путин и Александр Лукашенко заглядывают в окно дома с флагом Молдовы и ЕС, на входе в который висит табличка: "Приветствуем европейских лидеров"

Европейский саммит в Молдове: где место Путина и Лукашенко

Европейский саммит в Молдове: где место Путина и Лукашенко

Политика12 ч. назад
Председательница Европарламента Роберта Метсола во время демонстрации за европейскую интеграцию в Кишиневе, 21 мая 2023 года

Глава Европарламента: Мы не перестанем помогать Украине

Глава Европарламента: Мы не перестанем помогать Украине

Конфликты1 июня 2023 г.
Солдаты KFOR в Звечане на севере Косово

Косово и Сербия: весь процесс нормализации под угрозой

Косово и Сербия: весь процесс нормализации под угрозой

Политика6 ч. назад
Полиция пытается вывести Брауна из зала

Скандал в Варшаве: депутат сейма сорвал доклад о Холокосте

Скандал в Варшаве: депутат сейма сорвал доклад о Холокосте

Конфликты9 ч. назад
На главную страницу