США отменили требование вакцинации от ковида для иностранцев

С 12 мая пассажиры, прибывающие в США авиарейсами, уже не должны предъявлять доказательство вакцинации от коронавируса. Это связано с истечением срока режима ЧС в США из-за пандемии ковида.

США с 12 мая отменили требование об обязательной вакцинации от коронавируса для иностранных граждан, прибывающих в страну авиарейсами. "Мы объявляем, что администрация по окончании 11 мая отменит требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников федеральных ведомств, федеральных работников по контракту и прибывающих международными воздушными рейсами пассажиров", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в четверг, 11 мая.

Власти США требовали от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от COVID-19 с ноября 2021 года. При этом принимались лишь справки о прививке вакцинами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Отмена режима ЧС в США из-за ковида

11 мая в США официально истек срок действия режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Это имеет ряд весьма важных последствий для отдельных категорий лиц.

С отменой режима ЧС власти США лишаются возможности быстро выдворять из страны мигрантов на основании сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. Тысячи мигрантов из Центральной и Южной Америки теперь надеются на то, что у них улучшились шансы перебраться в США. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, однако, постарался развеять ложные ожидания мигрантов. "Граница не открылась", - подчеркнул он.

Отмена режима ЧС в США в сфере здравоохранения автоматически означает и масштабное сокращение социальных выплат. Особенно сильно это отразится на программе государственного медицинского страхования Medicaid, которой пользуются лица с низкими доходами и дети из нуждающихся семей. По оценкам аналитического центра Kaiser Family Foundation, до 24 млн человек могут лишиться медицинской страховки.

ВОЗ отменила режим пандемии из-за ковида

5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила, что COVID-19 более не является причиной для режима чрезвычайной ситуации международного значения в сфере здравоохранения. Тем не менее странам-членам ВОЗ до конца 2025 года рекомендовано продолжать следовать временным предписаниям в сфере борьбы с ковидом.

В Германии последние ограничения в рамках борьбы с COVID-19 отменили 8 апреля. Тогда перестало быть обязательным ношение масок посетителями врачебных практик, клиник и домов для престарелых.

Смотрите также: