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США обещают быть "хорошими хозяевами" России на саммите АТЭС

Жан Рофе
13 ноября 2023 г.

По словам представителя Госдепа, к российскому вице-премьеру Оверчуку, который находится под санкциями Запада, "относятся как к главе делегации" на саммите в Сан-Франциско.

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне (фото из архива)Фото: Yasin Ozturk/AA/picture alliance

Соединенные Штаты будут рассматривать Россию как полноправного участника саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско на этой неделе. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил в интервью AFP представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС.

По его словам, к вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку, который будет представлять Россию на саммите, "относятся как к главе делегации, и у него будет возможность в полной мере участвовать в мероприятиях" 13-19 ноября. "Мы весь год говорили, что хотим быть хорошими хозяевами встречи АТЭС, - добавил Мюррей. - Но мы будем делать это в рамках законов и норм США. Участие России, безусловно, было затронуто санкциями".

Оверчук включен в различные западные санкционные списки, в том числе Евросоюза, однако, в отличие от большей части высшего руководства РФ, он не находится под санкциями США, отмечает AFP. По словам Мюррея, российский вице-премьер с точки зрения дипломатического протокола "явно не будет на том же уровне", что и руководители государств и правительств, которые возглавляют делегации на саммите.

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