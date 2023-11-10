США и Китай подтвердили встречу лидеров в Сан-Франциско

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится в США 15 ноября, сообщил Белый дом. МИД КНР подвердил информацию о переговорах.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе встретятся впервые за год на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, сообщили официальные лица в пятницу, 10 ноября.

Как заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер , встреча состоится 15 ноября, лидеры двух государств обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, сохраняющуюся важность поддержания открытых каналов связи, а также ряд региональных и глобальных проблем.

Си Цзиньпин посетит Сан-Франциско с 14 по 17 ноября, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведет переговоры с президентом США, говорится в сообщении МИД КНР .

Это будет первая за год встреча Байдена и Си Цзиньпина. В последний раз лидеры встречались на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Си Цзиньпин не посещал США с 2017 года.

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