  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

США и Китай подтвердили встречу лидеров в Сан-Франциско

Жан Рофе
10 ноября 2023 г.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится в США 15 ноября, сообщил Белый дом. МИД КНР подвердил информацию о переговорах.

https://p.dw.com/p/4YgTE
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на встрече G20 на Бали, ноябрь 2022 года
Си Цзиньпин и Джо Байден на встрече G20 на Бали, ноябрь 2022 годаФото: Kevin Lamarque/REUTERS

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе встретятся впервые за год на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, сообщили официальные лица в пятницу, 10 ноября.

Как заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, встреча состоится 15 ноября, лидеры двух государств обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, сохраняющуюся важность поддержания открытых каналов связи, а также ряд региональных и глобальных проблем.

Си Цзиньпин посетит Сан-Франциско с 14 по 17 ноября, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведет переговоры с президентом США, говорится в сообщении МИД КНР.

Это будет первая за год встреча Байдена и Си Цзиньпина. В последний раз лидеры встречались на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Си Цзиньпин не посещал США с 2017 года.

Смотрите также:

Готов ли Тайвань к войне с Китаем?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Си Цзиньпин и Джо Байден на саммите G20 на Бали, ноябрь 2022 года

Могут ли США и Китай остановить войну России против Украины

Могут ли США и Китай остановить войну России против Украины

Российская агрессия не в интересах Китая, говорят некоторые эксперты, В США растет усталость от войны в Украине, отмечают другие. Объединят ли усилия Вашингтон и Пекин для установления мира?
Конфликты31 марта 2023 г.
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Итоги визита Си Цзиньпина: РФ все более зависима от Китая

Итоги визита Си Цзиньпина: РФ все более зависима от Китая

Китай формирует имидж крупного мирового игрока, независимого от США. По мнению экспертов, приоритетом для Пекина является не окончание войны в Украине, а сохранение российского режима у власти.
Политика22 марта 2023 г.
external

Нэнси Пелоси на Тайване: возможен ли военный конфликт с участием Китая и США? (02.08.2022)

Нэнси Пелоси на Тайване: возможен ли военный конфликт с участием Китая и США? (02.08.2022)

Параллельно войне в Украине серьезно ужесточилась споры между Китаем и США по поводу Тайваня. Во вторник, несмотря на категоричное заявление об «игре с огнем» председателя КНР Си Цзньпина, на остров все же отправилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Отвлечет ли конфликт США с Китаем Вашингтон от войны в Украине? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика2 августа 2022 г.29:47 мин.
Показать еще