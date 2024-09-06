США объявили о выделении нового пакета помощи Украине

Министерство обороны США объявило о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 250 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона в пятницу, 6 сентября.

В частности, Киев получит от Вашингтона ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм, противотанковые системы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, патрульные катера и многое другое.

Помощь выделяется на фоне встречи Зеленского с союзниками в Рамштайне

В пятницу, 6 сентября, на военной базе США в Рамштайне президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание контактной группы по Украине. В мероприятии также принимал участие министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius).

По итогам встречи Писториус объявил, что Берлин поставит Киеву еще 12 самоходных гаубиц PzH 2000 на сумму в 150 млн евро. Тогда же министр обороны США Ллойд Остин анонсировал выделение очередного пакета американской помощи Украине.