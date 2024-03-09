США и Франция отразили атаку хуситов дронами в Красном море

США и Франция отразили атаку хуситов дронами в Красном море9 марта 2024 г.
Американские и французские военные сбили множество беспилотников йеменских мятежников-хуситов в Красном море после того, как те атаковали сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы в Аденском заливе. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 9 марта.
Представитель хуситов заявил в телеобращении, что группировка атаковала грузовое судно и "несколько военных эсминцев США" в Красном море с помощью 37 дронов. При этом представитель хуситов заявил, что "операция прошла успешно".
Корабли и самолеты ВМС США сбили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). БПЛА представляли "непосредственную угрозу торговым судам, ВМС США и кораблям коалиции в регионе", говорится в сообщении командования.
Французский военный корабль и истребители также сбили четыре боевых дрона, которые приближались к военным кораблям европейской миссии Aspides в регионе, говорится в заявлении французской армии.
Атаки хуситов на суда в Красном море
Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.
Соединенные Штаты и Великобритания при поддержке союзников с середины января наносят массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Страны Евросоюза в начале февраля договорились о проведении военной операции Aspides для защиты торгового судоходства в Красном море.
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