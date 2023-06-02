США готовы обсуждать с РФ систему контроля ядерного оружия

Белый дом заявил, что США заинтересованы в новой архитектуре контроля над ядерным вооружением с участием России и Китая.

США заинтересованы в новой архитектуре контроля над ядерным вооружением с участием России и Китая, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 2 июня.

"Вместо того, чтобы ждать разрешения всех наших двусторонних разногласий, США готовы сейчас привлечь Россию для управления ядерными рисками и разработки системы контроля над вооружениями после 2026 года. Мы готовы приступить к этим обсуждениям", - сказал Салливан.

Кроме того, США остаются приверженными соблюдению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если это сделает Россия. Срок этого соглашения истекает в феврале 2026 года. Салливан отметил, что Вашингтон также готов к взаимодействию и с Китаем по новой системе контроля над ядерными вооружениями.

Россия приостановила участие в ДСНВ

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор оставался последним крупным соглашением о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США. Вашингтон и Москва обязывались сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц и ограничить количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. После этого Вашингтон и Москва перестали обмениваться данными о своих ядерных вооружениях, в том числе о количестве ядерных боеголовок и бомбардировщиков на тех или иных базах, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби.

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