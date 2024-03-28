Шрёдер: Дружба с Путиным поможет закончить войну в Украине

Бывший канцлер ФРГ полагает, что может принести пользу в деле урегулирования в Украине благодаря дружбе с Путиным. Он призвал ФРГ и Францию инициировать новую посредническую миссию.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) по-прежнему считает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным поможет завершить войну в Украине. "Мы многие годы хорошо сотрудничали. Возможно, это все еще может помочь найти решение за столом переговоров, ведь другого решения не существует", - сказал он в интервью агентству dpa, обнародованном в четверг, 28 марта.

Шрёдер в период пребывания на посту канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы подружился с Путиным и в настоящее время работает на газопроводные компании Nord Stream, находящиеся преимущественно под российским контролем. Хотя он и назвал российское вооруженное вторжение в Украину "роковой ошибкой", но так и не отмежевался от Путина. Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поэтому сторонится его, но исключить его из партии не удалось. Ведущие представители большинства других политических партий ФРГ также критикуют нежелание экс-канцлера однозначно осудить российскую агрессию против Украины и разорвать отношения с российским лидером.

В интервью dpa Шрёдер напоминал о "позитивных результатах" его отношений с Путиным. На вопрос, почему он, несмотря на десятки тысяч убитых и военные преступления России в Украине, продолжает дружбу с Путиным, Шрёдер ответил, что "здесь имеет место другое измерение".

Посреднические усилия Шрёдера

"Однажды уже было ощущение, что эти личные отношения могут помочь найти решение для этой политически исключительно сложной проблемы. Поэтому я считаю абсолютно неверным предавать забвению и все те позитивные моменты, которые были между нами в политической жизни в прошлом. Это не в моем духе, и я не буду делать этого", - сказал бывший федеральный канцлер.

Агентство dpa отмечает, что Шрёдер, по всей видимости, имел в виду свою посредническую миссию в марте 2022 года вскоре после российского вторжения в Украину. Тогда он сначала встретился в Стамбуле с тогдашним парламентарием, а ныне министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем направился в Москву для переговоров с Путиным. Однако его миссия не увенчалась успехом.

Шрёдер: Не только поддержка Украины, но и поиск мирного решения

Сейчас Герхард Шрёдер выступает за запуск новой посредническую инициативы на правительственном уровне. "Франция и Германия должны взять на себя инициативу в этом деле. Очевидно, что война не может закончиться тотальным поражением ни одной из сторон", - отметил он.

Шрёдер назвал чушью спекуляции о том, что Путин может спровоцировать ядерную войну или напасть на страну НАТО на восточном фланге. "Чтобы уничтожить в корне эскалацию, способную привести к таким сценариям, и не нагнетать еще сильнее беспокойство среди населения, нужно серьезно думать не только о поддержке Украины, но и об урегулировании конфликта", - подчеркнул он.

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