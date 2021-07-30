 Спортсмены из России получили еще 4 олимпийские медали в Токио | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2021

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Мир

Спортсмены из России получили еще 4 олимпийские медали в Токио

Борец Сидаков завоевал в Японии олимпийское "золото". А бокс и велогонки принесли атлетам из РФ "серебро" и 2 "бронзы". Российские спортсмены - на пятой строчке медального зачета Олимпиады в Токио.

Российские велогонщицы Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева с бронзовыми медалями Олимпиады в Токио

Мария Новолодская (слева) и Гульназ Хатунцева

Российские спортсмены завоевали еще 4 медали за очередной соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио. Золотая награда в пятницу, 6 августа, досталась Заурбеку Сидакову - борцу вольного стиля в весовой категории до 74 кг.

Обладателем олимпийского "серебра" стал Муслим Гаджимагомедов в боксе в весовой категории до 91 кг. Бронзовую медаль в этом же виде спорта в категории до 75 кг получила Зенфира Магомедалиева. Еще одна бронза досталась трековым велогонщицам в категории "Мэдисон" Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской.

У немцев еще 2 серебряные медали

А немецкие атлеты в тот же день получили 2 медали. Йонатан Хильберт (Jonathan Hilbert) досталась серебряная награда в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км. Она стала первой медалью немцев в этой дисциплине за 29 лет. Еще одно олимпийское "серебро" завоевали Дмитрий Овчаров (Dimitrij Ovtcharov), Тимо Болль (Timo Boll) и Патрик Франциска (Patrick Franziska), уступившие Китаю в соревнованиях по настольному теннису в мужском командном разряде.

Российские олимпийцы занимают пятое место в неофициальном медальном зачете, в их активе 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых наград. В тройку лучших на момент публикации входят Китай (36-26-17), США (31-36-31) и Япония (24-11-16). Германия (9-11-16) находится на восьмой позиции. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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