Спортсмены из России получили еще 4 олимпийские медали в Токио

Российские спортсмены завоевали еще 4 медали за очередной соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио. Золотая награда в пятницу, 6 августа, досталась Заурбеку Сидакову - борцу вольного стиля в весовой категории до 74 кг.

Обладателем олимпийского "серебра" стал Муслим Гаджимагомедов в боксе в весовой категории до 91 кг. Бронзовую медаль в этом же виде спорта в категории до 75 кг получила Зенфира Магомедалиева. Еще одна бронза досталась трековым велогонщицам в категории "Мэдисон" Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской.

У немцев еще 2 серебряные медали

А немецкие атлеты в тот же день получили 2 медали. Йонатан Хильберт (Jonathan Hilbert) досталась серебряная награда в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км. Она стала первой медалью немцев в этой дисциплине за 29 лет. Еще одно олимпийское "серебро" завоевали Дмитрий Овчаров (Dimitrij Ovtcharov), Тимо Болль (Timo Boll) и Патрик Франциска (Patrick Franziska), уступившие Китаю в соревнованиях по настольному теннису в мужском командном разряде.

Российские олимпийцы занимают пятое место в неофициальном медальном зачете, в их активе 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых наград. В тройку лучших на момент публикации входят Китай (36-26-17), США (31-36-31) и Япония (24-11-16). Германия (9-11-16) находится на восьмой позиции. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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