Спор России и США по Украине: кто кого переубедит?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Пока Владимир Путин наращивает военный контингент на границе с Украиной, Джо Байден продолжает угрожать ему еще более жесткими санкциями. Сергей Елкин о непримиримых позициях Москвы и Вашингтона.
Смотрите также:
Посол США в Москве передал в МИД РФ письменный ответ на требования России о "гарантиях безопасности". Вашингтон отверг требование России о предоставлении гарантий непринятия Украины в состав НАТО.
Ответы Вашингтона "дают не очень много поводов для оптимизма", но какие-то определенные оценки давать пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.