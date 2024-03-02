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В Венгрии ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО

Александра Иванова
2 марта 2024 г.

Документ с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО направлен из парламента в офис президента для промульгации, сообщает парламент Венгрии.

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Здание парламента Венгрии
Здание парламента ВенгрииФото: Daniel Kalker/dpa/picture alliance

Документ с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО был подписан спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером и направлен в администрацию президента страны для промульгации. Об этом сообщает в субботу, 2 марта, агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу парламента Венгрии.

Венгрия была последней страной НАТО, чье одобрение было необходимо для вступления скандинавского королевства в Североатлантический альянс. Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции 26 февраля. При этом за ратификацию проголосовали почти все депутаты: 188. Шесть парламентариев выступили против.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал тот день "историческим" для его страны. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее".

Путь Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с соседней Финляндией в 2022 году на фоне войны России против Украины. Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года.

Между тем вступлению Швеции мешало отсутствие согласия Турции и Венгрии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о вступлении Швеции в альянс в конце января 2024 года.

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