 Спецслужбы США предполагают скорый захват талибами Кабула | Новости политики из Германии | DW | 11.08.2021

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Политика

Спецслужбы США предполагают скорый захват талибами Кабула

По оценке разведки США, город может быть захвачен уже через 30-90 дней после вывода американского военного контингента из Афганистана - гораздо раньше, чем предполагалось изначально.

В центре Кабула

В центре Кабула

В связи с  быстрым продвижением боевиков радикального движения "Талибан"  в Афганистане, столица страны Кабул может быть взята под их контроль гораздо раньше, чем изначально предполагал Вашингтон: город может быть захвачен уже через 30-90 дней, считают в Разведывательном сообществе США. Об этом сообщает в среду, 11 августа, газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники из американских спецслужбах.

В то же время не далее, как в июне американская разведка предрекала переход Кабула под контроль талибов лишь через 6-12 месяцев после вывода войск США с территории Афганистана.

Байден призывает афганцев сражаться с талибами самостоятельно

Несмотря на стремительно ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, президент США Джо Байден подчеркнул, что не сожалеет о решении вывести военный контингент США с территории этой страны и вновь выступил в защиту этого вердикта. Афганцы должны теперь "сами бороться за свое государство", заявил он во вторник, 10 августа, в Белом доме в Вашингтоне. Американский лидер напомнил о том, что правительственные силы превосходят талибов по численности, "однако они должны хотеть сражаться".

Между тем  "Талибан"  объявил о захвате уже девятой по счету столицы провинции в Афганистане. В связи с этим Джо Байден обратился к политическому руководству в Кабуле с призывом объединиться и пообещал, что США будут продолжать оказывать финансовую и военную помощь афганским силам безопасности.

На данный момент процесс вывода американских войск из Афганистана завершен более чем на 95 процентов. Солдаты немецкого бундесвера и других стран  НАТО  уже покинули территорию этой страны.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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